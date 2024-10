STIRI Binance Research: Piața Cripto în octombrie 2024, creștere cu 8% a capitalizării Ionut Razvan Share







Binance Research anunță că piața criptomonedelor a cunoscut o creștere cu 8,0% a capitalizării totale, determinată de sentimentul pozitiv determinat de decizia Federal Reserve de a reduce rata fondurilor federale și de îmbunătățirea datelor pieței muncii din SUA. Banca Populară Chineză a redus, de asemenea, ratele dobânzilor și rata rezervelor obligatorii pentru a contracara presiunile deflaționiste, injectând 1 trilion de yuani în sistemul bancar. Aceste evoluții macroeconomice globale favorabile au dus la creșteri pe piețele majore de capital și pe piața cripto. Cu toate acestea, viitoarele rapoarte economice și politicile băncilor centrale rămân de urmărit. Wrapped Bitcoin (“wBTC”) continuă să-și mențină prezența puternică pe piață, tranzacțiile săptămânale atingând maxime istorice și o deținere de peste 65% din cota de piață. Acest lucru vine în pofida controverselor legate de noul său model de custodie „multijurisdicțional și multi-instituțional” și a concurenței în creștere pe o piață care are acum peste 20 de jucători. Emisiunea de ETH a atins ~0,74% anual în septembrie, un maxim al ultimilor doi ani. Această schimbare a fost determinată de activitatea redusă a rețelei, influențată de condițiile de piață mai largi și de canibalizarea stratului 2 (“L2”). Taxele de tranzacție mai mici au împiedicat ETH să rămână deflaționist, ceea ce a dus la modificările pozitive nete ale ofertei zilnice vizibile în prezent. RWA-urile totale on-chain sunt la maxime istorice la 12 USD+B (excluzând piața stablecoin de 175 USD+B). Creditul privat reprezintă cea mai mare parte a pieței, cu aproximativ 70% din valoarea RWA de 9,1 miliarde USD, în mare parte atribuită unei companii fintech numită „Figure”. Trezoreriile pe bază de token au cunoscut, de asemenea, o creștere explozivă în 2024, de la 769 milioane USD la începutul anului, la peste 2,2 miliarde USD în septembrie. Această creștere a fost influențată de ratele dobânzilor din SUA care au ajuns la un nivel maxim din ultimii 23 de ani, până la recenta reducere a ratei. Suma totală pierdută din cauza hackurilor de criptomonede, până în prezent, se ridică la 1,3 miliarde USD, reflectând o scădere continuă din 2021, pe măsură ce industria adoptă protocoale de securitate mai puternice. Cele mai importante hack-uri din acest an au vizat schimburile centralizate – cum ar fi DMM Bitcoin și WazirX, care au pierdut 305 milioane USD, respectiv 235 milioane USD. Industria îmbunătățește în mod activ măsurile de securitate, pentru a proteja activele utilizatorilor. Investitorii ar trebui să continue să acorde prioritate stocării și gestionării în siguranță a activelor lor cripto, în special în perioadele de exuberanță a pieței.

