FEATURED STIRI Xiaomi anunță venituri record în trimestrul al doilea Ionut Razvan Share







Xiaomi Corporation (“Xiaomi” sau “Grupul”; codul bursier: 1810), o companie de electronice de consum și producție inteligentă cu smartphone-uri și hardware inteligent conectate printr-o platformă de Internet of Things (“IoT”), a anunțat rezultatele sale consolidate neauditate pentru cele trei luni încheiate la 30 iunie 2023. Xiaomi a raportat o creștere a veniturilor cu două cifre față de anul precedent (YoY) pentru al treilea trimestru consecutiv în T22024, cu venituri ce ating 88,9 miliarde RMB, o creștere de 32% față de anul precedent. Profitul net ajustat a fost de 6,2 miliarde RMB, marcând o creștere de 20,1% față de anul precedent și subliniind o creștere robustă. Marja brută totală a rămas puternică la 20,7%. Cele trei afaceri principale ale Xiaomi – smartphone-uri, produse IoT și lifestyle și servicii internet – au depășit așteptările pieței, cu venituri de 46,5 miliarde RMB, 26,8 miliarde RMB și, respectiv, 8,3 miliarde RMB. Veniturile din afacerea de vehicule electrice inteligente și alte inițiative noi au totalizat 6,4 miliarde RMB. Performanța generală a Grupului a depășit așteptările, marcând o nouă fază de creștere explozivă. În T2, resursele de numerar ale Xiaomi au crescut la 141 miliarde RMB la data de 30 iunie, oferind o bază crucială pentru dezvoltarea susținută atât a afacerilor de bază, cât și a celor noi, susținând creșterea continuă. Condusă de investițiile în tehnologiile de bază fundamentale tehnologia AI a Xiaomi a împuternicit în mod notabil dezvoltarea afacerilor, îmbunătățind capacitățile produselor și experiența inteligentă în toate smartphone-urile și vehiculele electrice inteligente Xiaomi, precum și eficiența operațională a fabricii inteligente Xiaomi. Se așteaptă ca avansarea ecosistemului inteligent “Human x Car x Home” al Xiaomi să își revitalizeze în continuare afacerile și să consolideze sustenabilitatea creșterii viitoare. Xiaomi conduce creșterea la nivelul primelor cinci mărci de smartphone-uri, pe măsură ce expansiunea globală accelerează În T2, livrările globale de smartphone-uri Xiaomi au ajuns la 42,2 milioane de unități, în creștere cu 28,1% față de anul precedent. Potrivit Canalys, Xiaomi și-a menținut poziția printre primele trei mărci de smartphone-uri la nivel global pentru 16 trimestre consecutive, cu o cotă de piață de 14,6%. Xiaomi este cea mai rapidă marcă de smartphone-uri la nivel de creștere dintre primele cinci în ceea ce privește livrările. Afacerea cu smartphone-uri a Xiaomi a raportat o creștere puternică, cu venituri în T2 de 46,5 miliarde RMB, o creștere de 27,1% față de anul precedent. Potrivit Canalys, în T2, livrările de smartphone-uri ale Grupului s-au clasat printre primele trei în 58 de țări și regiuni la nivel global și s-au clasat printre primele cinci în 70 de țări și regiuni la nivel global. Creșterea subliniază influența tot mai mare a Xiaomi pe piețele internaționale, cu o expansiune accelerată în America Latină, Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu și Africa. În America Latină, livrările de smartphone-uri Xiaomi s-au clasat printre primele 2, pentru prima dată. Veniturile din IoT cresc; livrările de aparate de aer condiționat din T2 cresc cu peste 40% Afacerea cu produse IoT și lifestyle Xiaomi și-a menținut traiectoria ascendentă în T2, înregistrând venituri record de 26,8 miliarde RMB, o creștere de 20,3% față de anul precedent. Segmentul de electrocasnice inteligente mari a continuat, de asemenea, performanța robustă, cu venituri în creștere cu 38,7% față de anul precedent. Potrivit Canalys, livrările globale de tablete Xiaomi în T2 s-au dublat față de anul precedent, făcând din acesta cea mai rapidă marcă de tablete ca creștere dintre primele cinci în ceea ce privește livrările. Livrările de wearables Xiaomi s-au clasat pe locul 3 la nivel global și pe locul 2 în China, iar livrările de căști TWS s-au clasat pe locul 3 la nivel global și pe locul 1 în China. În T2, livrările de aparate de aer condiționat Xiaomi au depășit 3,3 milioane de unități, în creștere cu peste 40% față de anul precedent. În timpul perioadei, frigiderele și mașinile de spălat Xiaomi au înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă, cu livrări care depășesc 600.000 de unități și, respectiv, 400.000 de unități. Creștere robustă a afacerii de servicii de internet, cu utilizatori activi lunari global și din China în creștere cu peste 10% În timpul perioadei, serviciile de internet și-au susținut avansul rapid, cu venituri în creștere cu 11%, până la un record de RMB8,3 miliarde. Pe măsură ce Xiaomi continuă să-și aprofundeze și să-și extindă rețeaua globală de parteneriate, veniturile din serviciile Internet din străinătate au crescut cu 32,9% față de anul precedent la RMB2,7 miliarde în T2, crescându-și cota de piață din veniturile totale din servicii Internet la 32,1%. Baza de utilizatori de Internet a continuat să se extindă, iar utilizatorii activi lunar (MAU) la nivel global și în China au atins maxime istorice. În iunie 2024, MAU global a ajuns la 675,8 milioane, o creștere de 11,5% față de anul precedent, în timp ce MAU-ul din China continental a ajuns la 164,4 milioane, în creștere cu 10,1% față de anul precedent. Creșterea afacerii de vehicule electrice inteligente bate prognozele, cu peste 27.000 de vehicule livrate în T2 De la debutul primului vehicul electric inteligent Xiaomi, seria Xiaomi SU7, performanța pe piață a depășit semnificativ așteptările. În T2, veniturile din afacerea de vehicule electrice inteligente și alte inițiative noi au ajuns la RMB6,4 miliarde. Grupul își intensifică continuu producția și livrarea seriei Xiaomi SU7. În T2, livrările seriei Xiaomi SU7 au ajuns la 27.307 vehicule, cu livrări lunare care depășesc 10.000 de unități pentru două luni consecutive. Creșterea capacității de producție depășește cea a concurenților săi, demonstrând o putere competitivă puternică. Din iunie, fabrica Xiaomi EV a inițiat operațiuni cu schimb dublu, având ca obiectiv să atingă obiectivul Grupului de a livra 100.000 de vehicule până în noiembrie, înainte de termen. Compania își va propune, de asemenea, să livreze 120.000 de vehicule din seria Xiaomi SU7 pentru anul 2024. Până la 30 iunie 2024, Xiaomi a deschis 87 de centre de vânzări de vehicule electrice inteligente în China continental, stimulând creșterea continuă a comenzilor și oferind utilizatorilor o gamă completă de protecție profesională a mașinii. Amplele resurse de numerar ale Grupului asigură faptul că afacerea cu vehicule electrice inteligente Xiaomi își poate menține concentrarea asupra tehnologiei și dezvoltării produselor în contextul concurenței intense de pe piață, stimulând astfel influența și competitivitatea sa de bază. În iulie 2024, Grupul a prezentat prototipul Xiaomi SU7 Ultra, anunțând planuri de a înregistra un timp remarcabil pe circuitul Nürburgring Nordschleife în octombrie. Obiectivul este să devină cel mai rapid vehicul electric cu patru uși pe circuit, în următorul deceniu. AI-ul alimentează ecosistemul inteligent “Human x Car x Home”, stimulând creșterea pieței premium Grupul a continuat să îmbrățișeze AI pentru a-și îmbunătăți ecosistemul inteligent “Human x Car x Home”. În T2, investiția Xiaomi în cercetare și dezvoltare a continuat să se extindă, cu cheltuieli ajungând la 5,5 miliarde RMB, în creștere cu 20,7% față de anul precedent. Tehnologia AI Xiaomi a făcut progrese în mai multe domenii, în special în sectorul vehiculelor electrice inteligente. Această tehnologie este aplicată pe scară largă, oferind un sprijin tehnic robust pentru Autopilot, parcarea automată și interacțiunea vocală prin intermediul asistentului AI Xiaomi. În ceea ce privește produsele smartphone, Xiaomi a îmbunătățit capacitățile de recunoaștere și înțelegere multimodală ale asistentului său AI, oferind utilizatorilor o serie de funcții, inclusiv analiza documentelor AI și generarea de videoclipuri AI. Aceste inovații stau la baza creșterii Xiaomi pe piața premium. Potrivit datelor terților, în T2 2024, modelele premium de smartphone Xiaomi cu prețuri de la RMB3.000 în sus au reprezentat 22,1% din totalul livrărilor de smartphone-uri în China continentală, marcând o creștere YoY de 2,0 puncte procentuale. Cotele de piață ale smartphone-urilor în segmentele de preț RMB3.000 până la 4.000, RMB4.000 până la 5.000 și RMB5.000 până la 6.000 au fost de 16,8%, 20,1% și, respectiv, 8,9%, toate înregistrând o creștere YoY. La 19 iulie, Xiaomi a prezentat dispozitivul său emblematic pliabil de următoarea generație, Xiaomi MIX Fold 4, împreună cu primul său dispozitiv pliabil compact, Xiaomi MIX Flip, în China continentală. Performanța celor două modele de smartphone-uri pliabile a depășit semnificativ așteptările, îmbunătățind în continuare reputația Xiaomi pe piața premium. Xiaomi MIX Flip a primit aprecieri considerabile pentru designul său unic pliabil și display-ul inovator de 4,01 inch cu funcții de traducere offline AI.

Tags: