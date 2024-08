ENTERTAINMENT FEATURED STIRI Raport PwC: Industria de media și divertisment din România va crește cu 2,5% în 2024, la 4,43 miliarde euro Ionut Razvan Share







Industria de media și divertisment din România ar urma să crească cu 2,5% în acest an, comparativ cu 2023, la o valoare de 4,43 miliarde euro, majoritatea segmentelor urmând să înregistreze majorări, potrivit celei de-a 25-a ediții a raportului PwC Global Entertainment & Media Outlook 2024-2028 (GEMO). România va avea anul acesta cea mai mică rată de creștere estimată a industriei de media și divertisment dintre țările din regiunea Europei Centrale și de Est incluse în raport. Spre exemplu, în Polonia și Cehia sectorul ar urma să avanseze cu 4,9% în acest an, iar în Ungaria cu aproximativ 3,9%. Previziunile arată că rata de creștere se va menține la un nivel redus până în 2028, între 2,5% și 1,3%. ”Dacă în anii anteriori pandemiei am asistat la creșteri semnificative pe anumite segmente, precum serviciile de streaming și publicitatea pe internet, precum și o revenire puternică pentru cinema, în perioada 2024-2028 vom asista la o temperare a ratelor de creștere. Publicitatea, în special cea pe internet, va rămâne în topul celor mai dinamice sectoare în anii următori și va deveni o parte importantă a modelelor de afaceri ale companiilor din industria de media și divertisment, chiar și ale celor care nu au accesat anterior această sursă de venituri. Strategic, toți actorii din această industrie vor trebui să devină mai buni în vânzarea de reclame pe internet și mai eficienți în a le face să genereze valoare. De asemenea, inteligența artificială generativă (Gen AI) își va crește exponențial prezența și rolul în această industrie, generând noi oportunități de creștere”, a declarat Florin Deaconescu, Partener și Liderul echipei de servicii dedicate sectorului de Tehnologie, Media și Telecom, PwC România. Evoluția pe segmente ale pieței Anul acesta au fost analizate 10 segmente în cadrul raportului pentru România, iar cele mai mari creșteri procentuale sunt estimate pentru publicitatea pe internet de 13% și serviciile de streaming Over-the-top – OTT (Netflix, Disney+ etc), de 12%. La polul opus se situează ziarele și revistele tipărite, care vor rămâne la același nivel. Industria cinematografică este estimată să crească cu 6% în acest an, până la o valoare de 60 milioane euro, rată ușor mai scăzută decât cea înregistrată în 2023, de 7%. 2023 a fost un an foarte bun pentru filmele locale. Spre exemplu, Miami Bici 2 de Jesús del Cerro a depășit blockbusterele Barbie și Oppenheimer în box office-ul din România și alte patru filme românești, toate comedii, au fost în top zece. Piața de servicii de streaming – OTT din România continuă să aibă o evoluție bună, cu o creștere estimată de 12% în acest an, urmând să ajungă la o valoare de 206 milioane euro. România rămâne în continuare cea mai mică piață OTT din regiunea Europei Centrale și de Est, în ciuda ratelor de creștere impresionante din ultimii ani. Creșterea va rămâne la nivel similar până în 2028, segmentul urmând să ajungă la venituri totale de 272 milioane euro. În acest moment, 98,1% din piață este atribuită platformelor de streaming video, precum Netflix, Disney+, Prime Video, Max). Segmentul OTT a fost limitat de puterea televiziunii pe bază de abonament din România, operatorii de pe această piață investind în propriile platforme de streaming. Previziunile arată că serviciile de conexiune la internet (fix și mobil) din România vor înregistra cea mai scăzută rată de creștere a veniturilor totale din servicii în Europa Centrală și de Est, de doar 0,6% în perioada 2024-2028. În 2024, creșterea prognozată este de 1% față de 2023, la 2,4 miliarde euro. Până în 2028, 5G va reprezenta 73,7% din conexiunile de telefonie mobilă de pe piața românească. Publicitatea pe internet va crește cu peste 13% în acest an, la 322 milioane euro, comparativ cu anul anterior. Segmentul va continua să crească cu o rată medie de 9% până în 2028. Categoria cu cea mai rapidă creștere din acest sector este publicitatea video pe internet, unde se așteaptă o creștere medie de 13% în perioada de prognoză. Căutările plătite și anunțurile clasificate vor înregistra creșteri de 11,8% și, respectiv, 11,6%, în timp ce alte tipuri de afișaj vor crește în medie cu 9,3%. Google și Meta conduc piața din România, la fel ca în multe alte piețe din lume. Google preia majoritatea veniturilor din publicitatea de căutare, în timp ce Meta este principalul jucător în spațiul publicitar social. Televiziunea (publicitate plus abonamente TV) va crește cu 2% în acest an față de 2023, la venituri de 876 milioane euro. Operatorii tradiționali vor continua să înregistreze o creștere semnificativă a veniturilor din abonamente și din publicitate până în 2028, piața urmând să depășească 900 milioane euro . Vânzările de ziare, reviste tipărite și cărți vor stagna în acest an și în următorii cinci ani la 158 milioane euro Vânzările de carte din România vor rămâne constante la 107 milioane euro în perioada 2024-2028, printul reprezentând mai mult de 97% din total. Însă creșterea puternică a pieței digitale, cu o medie de 9,2%, ar putea impulsiona piața. Veniturile din vânzarea ziarelor vor stagna de asemenea la 35 milioane euro în perioada analizată, iar cele din reviste tipărite vor scădea de la 16 milioane euro în 2024 la 15 milioane euro în 2028. Creșterea anuală medie estimată la 6,9% pentru veniturile din tirajul digital și cea de 6,8% pentru veniturile din publicitatea digitală vor fi în mare parte anulate de pierderile din presa scrisă până în 2028. Segmentul de radio, muzică și podcast va continua să crească și în 2024, având un avans de 2,8% față anul trecut, la 36 milioane euro și este estimat să urce la 39 milioane euro în 2028. Sectorul media Business to Business (informații economice, reviste de specialitate, târguri) este estimat la 169 milioane euro în acest an, în creștere cu 7% comparativ cu 2023. Perspectivele rămân optimiste și pentru următorii ani, cu o creștere medie anuală estimată la 3% până în 2028. Publicitatea outdoor va continua să urce și în 2024, cu 6,6%, la 43 milioane de euro. Pentru perioada până în 2028 este estimată o rată medie de creștere de 3,6%, până la 49 milioane euro. Veniturile totale din jocuri video și e-sports (sporturi electronice) din România vor atinge 238 milioane euro în 2024, plus 6% față de anul anterior, și se estimează că vor ajunge la 311 milioane euro până în 2028, după o creștere constantă de 6,8%. Piața jocurilor video din România este orientată în mod covârșitor către jocurile de societate și cele ocazionale. Veniturile din publicitatea în aplicații – jocuri se vor dubla până în 2028.

