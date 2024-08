FEATURED SMARTPHONES STIRI TECH realme va dezvălui cea mai rapidă tehnologie de încărcare din lume la 828 Fan Festival Ionut Razvan Share







realme invită comunitățile de tehnologie, mass-media și fanii realme din întreaga lume să asiste la prezentarea celei mai rapide tehnologii de încărcare din lume pe 14 august, în cadrul festivalului său anual ‘828 Cool Tech Fest’. Call it a Miracle – stabilirea unui nou record mondial pentru cea mai rapidă încărcare Pe 14 august, realme va dezvălui cea mai rapidă tehnologie de încărcare din lume, stabilind noi standarde pentru smartphone-uri și alte tehnologii avansate. Evenimentul, desfășurat la Shenzhen, China, va atrage presa din toată lumea si vor exista demonstrații live ale acestei inovații. realme va prezenta patru inovații brevetate care îmbunătățesc puterea de încărcare. Evenimentul va include și o previzualizare a celor mai recente tehnologii realme aflate în lucru, care redefinesc experiența smartphone-urilor cu AI. Aceste anunțuri evidențiază angajamentul realme față de inovare și dedicarea sa pentru a oferi tinerilor utilizatori soluții fără precedent și experiențe tehnologice care le depășesc așteptările. Un festival al inovației și al comunității Ediția din acest an a festivalului anual realme 828 Fan Festival își deschide porțile pentru mass-media și fani la sediul central din Shenzhen, China. Evenimentul de trei zile, care se desfășoară între 13 și 15 august, oferă o primă privire exclusivă asupra celor mai recente inovații brevetate de realme. În afară de dezvăluirea tehnologiei de încărcare rapidă, realme își va deschide pentru prima dată porțile fabricii cu tururi speciale, oferind o privire în culisele proceselor de fabricație, a testelor riguroase de durabilitate și evaluările laboratorului de imagistică. Participanții, selectați în urma unui efort global de recrutare, vor putea să interacționeze direct cu echipele realme.

