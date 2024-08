ENTERTAINMENT FEATURED STIRI Xiaomi lansează în România căștile OpenWear Stereo Ionut Razvan Share







– Xiaomi Corporation lansează în România revoluționarele căști Xiaomi OpenWear Stereo, care stabilesc un nou standard în tehnologia audio wearable. Cu un design inovator deschis pe ureche, aceste căști promit confort pe tot parcursul zilei, cu o potrivire sigură și confortabilă, utilizând silicon lichid moale, prietenos cu pielea. Aliajul încorporat cu memorie nichel-titan asigură pliuri flexibile, alături de o purtare durabilă și stabilă în diferite scenarii. Driverul dinamic eliptic de 12×17 mm permite o experiență de ascultare excepțională, în timp ce suportul pentru codec LHDC asigură o calitate superioară a sunetului și o performanță optimizată a basului. Revoluționar pentru un produs din categoria „open-ear” este sistemul personalizat cu două celule, alimentat de driverul activ de reducere a scurgerilor de sunet de Φ10mm, ce formează unde sonore inverse în timpul emiterii, elimină teama de scurgere a sunetului și asigură confidențialitatea. Oferind până la 38,5 ore de autonomie a bateriei prin carcasa de încărcare, OpenWear Stereo se bucură de funcții avansate, cum ar fi reducerea zgomotului cu microfon dublu, rezistența la praf și apă IP54 și comenzile tactile personalizabile prin aplicația Xiaomi Earbuds. Conectivitatea este, de asemenea, deschisă, iar transferul audio între dispozitivele din ecosistemul Xiaomi HyperOS are loc cu ușurință. Xiaomi OpenWear Stereo este disponibil în Sandstone Beige și Cosmic Gray, îmbunătățind experiența audio cu stil și funcționalitate. Noile căști sunt disponibile, în România, la un preț recomandat de 849,99 lei, în rețelele partenerilor oficiali – eMag, Flanco și Vodafone Romania, și pe www.mi-home.ro.

