realme GT 7 Pro va fi lansat în România pe 26 noiembrie

realme anunță lansarea telefonului realme GT 7 Pro pe data de 26 noiembrie. Flagshipul GT 7 Pro, pregătit să redefinească standardele de performanță și fotografia mobile, oferind utilizatorilor o experiență inedită la un preț competitiv. Display realizat în colaborare cu Samsung realme GT 7 Pro integrează un display inovator Samsung Eco² OLED de 6,78 inch, rezultat al unei colaborări strânse între Samsung și realme. Acest ecran oferă culori vibrante și eficiență energetică ridicată, având o rată de refresh de 120 Hz și 2.600 Hz touch sampling rate. Cu o luminozitate maximă impresionantă de 6500 nits, utilizatorii beneficiază de vizibilitate excelentă chiar și în lumina directă a soarelui, iar atenuarea PWM de 2160 Hz contribuie la reducerea oboselii vizuale în utilizarea prelungită. Comparativ cu spectrul DCI-P3 de 100% al unor dispozitive precum iPhone 16 Pro Max sau Samsung Galaxy S24 Ultra, ecranul lui GT 7 Pro oferă o gamă extinsă DCI-P3 de 120%, asigurând culori mai vii și o redare cromatică mai bogată. De asemenea, suportă HDR10+ și Dolby Vision, pentru un contrast superior și o precizie de neegalat a culorilor. În premieră, această tehnologie a display-ului, disponibilă anterior doar pe smartphone-uri pliabile premium cu prețuri ce depășesc 2.000 de euro, este introdusă într-un dispozitiv nepliabil. realme GT 7 Pro redefinește astfel standardele de excelență în afișaje, oferind utilizatorilor o experiență vizuală de excepție. AI Dark Horse: Primul flagship cu Snapdragon 8 Elite cu performanțe AI de neegalat realme GT 7 Pro, primul smartphone echipat cu chipset-ul de ultimă generație Snapdragon 8 Elite, se prezintă ca un flagship dedicat performanțelor AI, extinzând limitele a ceea ce poate realiza un dispozitiv mobil. Integrând perfect inteligența artificială în domenii precum eficiența energetică, imagistica și gaming, realme GT 7 Pro aduce inovații remarcabile, precum AI Sketch to Image pentru transformarea schițelor în imagini detaliate, AI Motion Deblur și AI Telephoto Ultra Clarity pentru fotografii clare și precise, precum și AI Game Super Resolution, care îmbunătățește grafică jocurilor până la rezoluția 1.5K, pentru o experiență de joc imersivă. realme UI 6.0: Experiență fluidă pentru o personalizare bazată pe AI realme GT 7 Pro debutează cu interfața realme UI 6.0, oferind un amestec perfect de Fluid Design și funcții AI avansate. Având culori adaptive și animații vibrante, aceasta oferă o experiență de utilizare mai dinamică și mai personalizată. Noile Flux Themes permit personalizarea profundă a pictogramelor, a ecranelor de blocare și a imaginilor de fundal, în timp ce alertele live îmbunătățite oferă actualizări în timp real fără a schimba aplicația. realme Share acceptă acum transferuri de fișiere mai rapide și de înaltă calitate, făcând partajarea între platforme mai ușoară ca niciodată. Camere foto de excepție realme GT 7 Pro impresionează prin sistemul său avansat de camere foto. Echipat cu un teleobiectiv periscop Sony IMX882 cu zoom optic 3X, dispozitivul oferă o claritate remarcabilă și detalii excepționale în fotografiile realizate la distanță. Într-o premieră pentru flagship-uri, GT 7 Pro suportă fotografia subacvatică, permițând capturarea de imagini de înaltă definiție chiar și sub apă. Modul AI Snap, propulsat de noul AI Demotion Engine, garantează o claritate de neegalat pentru scenele dinamice, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a surprinde cu precizie momentele în mișcare. În plus, funcția Live Photo facilitează salvarea și partajarea instantanee a momentelor animate, direct în albumul foto sau pe platforme precum Instagram. Preț competitiv realme GT 7 Pro se remarcă printr-o combinație de caracteristici premium oferite la un preț extrem de competitiv, consolidându-și poziția ca opțiune de top pe piața smartphone-urilor. Lansarea oficială, programată pentru 26 noiembrie, va include oferte exclusive pentru cumpărătorii early-bird. Detaliile privind prețul vor fi dezvăluite în ziua lansării.

