STIRI Axis Communications la Smart City Expo World Congress 2024 Ionut Razvan Share







Axis Communications a participat din nou ca Partener Global la Smart City Expo World Congress, eveniment ce a avut loc între 5 și 7 noiembrie 2024 în Barcelona. Axis a prezentat cele mai noi soluții pentru orașe și modul în care integrarea lor de către camere video și IoT contribuie la crearea unor orașe inteligente. Cu experiență în peste 6000 de proiecte urbane la nivel global, Axis a adus cele mai recente inovații în domeniul siguranței publice, mobilității urbane și monitorizării mediului, utilizând camere de rețea, radare, camere portabile, audio, control al accesului și analize. Combinând tehnologii video de înaltă calitate cu o putere de calcul îmbunătățită și capacități de învățare automată, autoritățile din orașe pot accesa date despre scene, analize, și automatizări. Aceste capacități permit autorităților să asigure operațiuni fiabile și rentabile pentru o siguranță publică îmbunătățită, o gestionare mai precisă a traficului, inclusiv managementul incidentelor și urgențelor, precum și o monitorizare mai detaliată a factorilor de mediu, cum ar fi poluarea fonică și a aerului și avertizările de inundații.

Tags: