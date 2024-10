FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI realme GT 7 Pro: primul flagship cu Snapdragon 8 Elite Ionut Razvan Share







realme, unul dintre brandurile de smartphone-uri cu cea mai rapidă creștere din lume, anunță lansarea telefonului realme GT 7 Pro în luna noiembrie. Acest flagship va fi primul smartphone din Europa echipat cu cel mai recent și avansat chipset Snapdragon 8 Elite de la Qualcomm. GT 7 Pro stabilește noi standarde de performanță în industrie, consolidând poziția realme în topul pieței smartphone-urilor high-end.” Revoluționarul chipset Snapdragon 8 Elite redefinește standardele în tehnologia mobilă, fiind cea mai puternică platformă disponibilă în prezent. Cu un proces avansat de fabricație pe 3nm, acesta asigură o eficiență energetică excepțională și include o arhitectură octa-core 2+6, cu viteze care depășesc 4GHz. Această arhitectură inovatoare, combinată cu optimizări de ultimă generație, oferă performanțe remarcabile, stabilind noi repere în utilizarea inteligenței artificiale pentru smartphone-uri. realme GT 7 Pro, primul flagship cu Snapdragon 8 Elite lansat în Europa, stabilește noi standarde de performanță pentru telefoanele Android. Cu un scor impresionant de peste 3 milioane în testele de referință AnTuTu și depășind performanțele iPhone 16 Pro Max, acest dispozitiv nu excelează doar în puterea brută. El reprezintă un echilibru perfect între viteză, eficiență și integrarea inteligentă a AI-ului. Pentru prima dată, un dispozitiv Android surclasează un model iOS în performanță, marcând un moment istoric în industria smartphone-urilor. Prin integrarea chipsetului Snapdragon 8 Elite, realme își reafirmă angajamentul de a oferi o experiență premium, fără compromisuri. În portofoliul realme, seria GT se evidențiază ca fiind un vârf de lance în materie de performanță. În luna iunie, realme a lansat GT 6, supranumit „AI flagship killer”, marcând revenirea triumfală a seriei GT pe scena globală după o absență de doi ani. Cu funcții avansate de AI, GT 6 a fost apreciat atât de piață, cât și de utilizatori, perturbând segmentul smartphone-urilor high-end. Acum, realme ridică ștacheta prin introducerea noii serii GT Pro, o inovație semnificativă care extinde limitele performanței smartphone-urilor flagship. Această serie aduce inovații revoluționare și surprize neașteptate, stabilind noi standarde și oferind o experiență de utilizare la cel mai înalt nivel, prin integrarea celor mai recente tehnologii de vârf. Ca un brand tânăr și dinamic, realme devine primul producător care lansează un flagship echipat cu chipset Snapdragon pe piața europeană, marcând o etapă semnificativă atât pentru companie, cât și pentru întreaga industrie a smartphone-urilor emblematice. Acest moment poate prefigura o transformare a peisajului smartphone-urilor high-end în Europa. După șase ani de dezvoltare rapidă, realme și-a consolidat poziția printre brandurile de top. În ciuda provocărilor impuse de lanțul de aprovizionare și de creșterea prețurilor, alături de o piață extrem de competitivă, realme a reușit să aducă pe piață flagship-ul veritabil GT 7 Pro. Cu această lansare, realme își propune să își lase amprenta în mod decisiv pe segmentul high-end al pieței smartphone-urilor.

