500.000 de lei pentru proiecte de reziliență climatică prin Platforma de mediu pentru București, în parteneriat cu Orange Romania

Platforma de mediu pentru București, programul strategic dezvoltat de Fundația Comunitară București, deschide un nou domeniu de finanțare – reziliența climatică, în parteneriat cu Orange Romania. 500.000 de lei sunt alocați pentru a susține până la patru proiecte care dezvoltă soluții pentru gestionarea riscurilor și oportunităților legate de schimbările climatice, precum și pentru creșterea rezilienței Capitalei în fața provocărilor viitoare. Până acum, în primele cinci runde și prin inițiativele speciale de finanțare, programul a susținut 36 de proiecte de mediu cu peste 10 milioane de lei. Bucureștiul a devenit un oraș aglomerat de construcții, cu infrastructura de clădiri, drumuri, transport, apă și energie din ce în ce mai expuse la riscuri climatice precum creșterea temperaturilor, scăderea precipitațiilor și intensificarea evenimentelor climatice extreme. Așa arată datele Raportului de cercetare privind starea mediului , realizat și publicat de Fundația Comunitară București pentru fundamentarea și lansarea programului Platforma de mediu pentru București. Spre exemplu, până în anul 2050 temperatura medie a Capitalei ar putea crește cu 3,6 – 4°C, iar valurile de căldură vor fi tot mai frecvente și de durată mai lungă, ceea ce va pune presiune asupra orașului, arată și informări ale ONU – Raportul de sinteză al Grupul Interguvernamental de Experți în Schimbări Climatice (IPCC sau Intergovernmental Panel on Climate Change). În plus, în București, diferențele instantanee de temperatură au frecvent valori cu până la 4 – 6°C mai mari decât în zonele rurale din jur. În acest context, implementarea unor soluții de reziliență climatică devine esențială pentru atenuarea efectelor pe termen lung provocate de tendințele climatice și combaterea fenomenului de insulă de căldură urbană. Printre acestea se numără grădini de ploaie (rain gardens) care permit absorbția apei în sol și pavaje permeabile pentru reducerea riscului de inundații, sisteme de gestionare a apei, grădini urbane verzi pentru îmbunătățirea calității aerului, vopsirea suprafețelor betonate și amenajarea de spații de răcorire sau umbrire pentru a contribui la reducerea temperaturii. Pentru a obține susținere în cadrul Rundei VI de finanțare, sunt eligibile proiecte care dezvoltă soluții pentru măsurarea și îmbunătățirea calității aerului sau a apei din București, cercetează impactul temperaturilor extreme asupra populației și biodiversității sau pun în practică soluții concrete pentru a crește reziliența oamenilor și a comunităților în fața schimbărilor climatice. Până pe 16 decembrie 2024, organizații non-guvernamentale care vor să rezolve o problemă climatică în București pot aplica pentru un grant, prin completarea unui formular online disponibil și pe site-ul Platformei de mediu pentru București. Proiectele înscrise vor fi evaluate până la finalul lunii ianuarie 2025 de către un juriu care include și experți de mediu și de granturi și care urmează să fie anunțat. Proiectele câștigătoare vor fi anunțate după 6 februarie 2025. Ulterior, proiectele vor avea la dispoziție o perioadă de aproape un an, până în ianuarie 2026, pentru a fi implementate. Sumele alocate fiecărui proiect câștigător depind de complexitatea inițiativelor produse și necesarul de finanțare pentru a fi dezvoltate. Platforma de mediu pentru București este un program strategic inițiat de Fundația Comunitară București împreună cu ING Bank România, lansat în 2022. Programul își propune să transforme problemele de mediu cu care oamenii se confruntă în proiecte viabile pentru București și bucureșteni. Platforma de mediu pentru București a fost creată pentru a aduce împreună organizații non-profit, grupuri de inițiativă civică, autorități publice și companii pentru a crea impactul colectiv de care este nevoie pentru transformarea Capitalei într-un oraș mai bun de trăit.

