DHL Express România împreună cu PROCESIO lansează aplicația eTransport Hub, exclusiv pentru clienții DHL

DHL Express, liderul pieței de servicii de curierat internațional și PROCESIO, companie specializată în automatizarea proceselor de business au lansat aplicația eTransport Hub, menită să faciliteze parcursul clienților săi în obținerea documentație necesare, în conformitate cu sistemul național de monitorizare a transportului de mărfuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul Romaniei, eTransport. Aplicația a fost creată si personalizată pentru partenerii DHL, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor acestora și a-i ajuta să obțină codul UIT cât mai simplu și în cel mai scurt timp, simplificând procesele complexe pentru declararea în sistemul ANAF a transporturilor cu risc fiscal ridicat. DHL eTransport HUB aduce numeroase beneficii, printre care: Integrare Token ANAF eTransport, care simplifică onboarding-ul clienților (introducerea lor în baza de date), asigurând conformitatea cu sistemul national încă din prima zi; protocoale Avansate de Securitate, ceea ce înseamnă că datele clienților sunt protejate prin securitate de nivel înalt, inclusiv CUI (Cod Unic de Identificare) și autentificare cu cheie secretă; integrare cu sistemele DHL, adică acces la date în timp real prin integrarea directă în sistemele logistice DHL, minimizând introducerea manuală a datelor și îmbunătățind acuratețeaș usor de utilzat; aplicația este accesibilă și de pe mobil; alerte în timp real – utilizatorii primesc notificări instantanee pentru actualizări importante, inclusiv schimbările UIT și statusul transportului, pentru a fi permanent informat și altele. „Suntem extrem de mândri de realizarea echipei PROCESIO și de colaborarea strânsă cu echipa DHL România în dezvoltarea DHL eTransport HUB. Această soluție nu doar simplifică procesele complexe pentru declararea în sistemul ANAF a transporturilor cu risc fiscal ridicat, ci acoperă generarea automată a codurilor UIT pentru transporturi intra-comunitare, pe teritoriul României, precum și pentru importuri și exporturi, asigurând conformitatea și eficiența în toate etapele fluxului logistic. Colaborarea noastră a fost un adevărat exemplu de sinergie, iar succesul acestui proiect reflectă angajamentul ambelor echipe de a livra excelență tehnologică. Prin integrarea avansată cu sistemele ANAF și infrastructura logistică DHL, am reușit să creăm o platformă inovatoare, scalabilă și de înaltă securitate, care răspunde nevoilor companiilor într-un mod adaptat și eficient. Eforturile echipei PROCESIO, în parteneriat cu DHL, au deschis noi oportunități de automatizare și optimizare, consolidând un ecosistem de transport modern și pregătit pentru viitor”, a declarat Marian VOICU, Co-Founder & Deputy CEO la PROCESIO. „Cultura DHL pune în centrul a tot ceea ce face clientul, este ceea ce noi numim ‚Insanely Customer Centric Culture’. Tocmai de aceea am dorit de la început să transformăm cerințele legale aduse de eTransport într-o experiență cât mai ușoară pentru clienții DHL, dar și pentru angajații noștri implicați în acest proces. Mă bucur că am reușit alături de partenerii profesioniști de la Procesio să lansăm acest instrument unic pe piață, dedicat în exclusivitate clienților DHL, care suntem siguri că va fi extrem de apreciat de către aceștia”, a adăugat Bogdan Enache, Director General DHL Express România.

