Packeta România accelerează extinderea în 2025 și mizează pe consolidarea rețelei de puncte pick-up, optimizare logistică și creșterea livrărilor cross-border

Packeta România, platformă digitală globală pentru comerțul online, membră a Packeta Group, își continuă creșterea accelerată pe piața locală punând accent anul acesta pe consolidarea rețelei de puncte pick-up, optimizare logistică și creșterea livrărilor transfrontaliere. În 2024, compania a înregistrat o creștere de 19% a cifrei de afaceri, ajungând la 26 milioane de euro, iar pentru acest an estimează o creștere de 25%, pe fondul dezvoltării continue a serviciilor. „Piețele de eCommerce și logistică evoluează rapid, iar pentru a răspunde nevoilor în creștere ale consumatorilor și partenerilor, vom continua investițiile în infrastructură și tehnologii care să eficientizeze livrările. În 2025, ne concentrăm pe consolidarea rețelei de puncte pick-up, optimizarea proceselor logistice și dezvoltarea livrărilor internaționale – toate acestea pentru a oferi o experiență mai accesibilă, rapidă și eficientă”, spune Alexandr Jeleascov, Managing Director la Packeta România. Rețea extinsă de puncte pick-up și parteneriate strategice În 2024, Packeta România a continuat extinderea rețelei de puncte pick-up, ajungând la 1.031 de puncte proprii, dintr-un total de peste 6.100 de puncte pick-up și colectare dezvoltate împreună cu partenerii locali. În 2025, Packeta România va continua să investească în consolidarea rețelei, relocând punctele din zone cu cerere redusă spre cele cu potențial ridicat și stabilind noi parteneriate care să îmbunătățească acoperirea națională. „Packeta Group își propune să consolideze rețeaua de livrare în piețele emergente din Europa Centrală și de Est, aliniindu-se la strategia de creștere regională. Prioritizăm diversificarea opțiunilor de livrare și dezvoltarea parteneriatelor strategice care să permită timpi mai scurți de transport și o experiență superioară pentru clienți. Packeta România continuă să funcționeze ca un HUB regional pentru țările vecine, Bulgaria și Grecia, susținând fluxurile operaționale transfrontaliere”, mai spune Alexandr Jeleascov. Investiții în logistică și eficiență operațională În prezent, Packeta România operează două depozite, în București și Oradea, iar pentru 2025 sunt planificate investiții în extinderea depozitului din Oradea, ca răspuns la creșterea volumului de colete. În plus, integrarea României în spațiul Schengen va facilita optimizarea transportului internațional și va susține expansiunea livrărilor către piețele din Bulgaria, Grecia și Ungaria. Din perspectivă tehnologică, Packeta va continua să dezvolte soluții digitale avansate pentru eficientizarea livrărilor și metodelor de plată, oferind consumatorilor un proces de comandă mai simplu și mai rapid direct în aplicația Packeta. În 2024, livrările cross-border operate de Packeta România au crescut cu 22%, susținute de dezvoltarea infrastructurii logistice și creșterea cererii pentru livrări internaționale rapide. Pentru 2025, compania estimează o creștere de 25% a livrărilor cross-border, accelerată de dezvoltarea piețelor din Bulgaria, Grecia și Ungaria. Provocări și tendințe pentru 2025 Packeta România estimează că printre principalele provocări ale pieței de eCommerce și curierat în 2025 se vor număra creșterea costurilor operaționale, impactul prețurilor ridicate la combustibili și gestionarea fluxurilor mari de comenzi în perioadele de vârf, precum Black Friday. În acest context, compania va investi în automatizarea proceselor logistice, optimizarea rutelor de livrare și consolidarea rețelei de puncte de colectare PUDO (Pick-up, Drop-off), pentru a menține costuri competitive și a asigura eficiență operațională. Pe termen lung, Packeta România anticipează digitalizarea accelerată a logisticii, creșterea livrărilor la puncte pick-up și dezvoltarea soluțiilor sustenabile, inclusiv utilizarea flotelor electrice și ambalajelor reciclabile, pentru a răspunde cerințelor pieței și tendințelor globale din industrie.

