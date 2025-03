AI. NEWS FEATURED STIRI Genesis Property: Aproape 80% dintre angajați folosesc instrumente AI la job Ionut Razvan Share







Inteligența Artificială este tot mai prezentă în viața de zi cu zi, atât la serviciu, cât și acasă, iar beneficiile sale, inclusiv cele legate de reducerea timpului alocat sarcinilor repetitive și redundante, sunt tot mai apreciate. 77% dintre angajați folosesc instrumente bazate pe AI zilnic sau ocazional la locul de muncă, potrivit unui sondaj realizat în rândul a 1.175 de respondenți la nivel național de Genesis Property, unul dintre cei mai importanți proprietari de clădiri de birouri din România. Mai mult, 88% dintre respondenți consideră că biroul lor ar trebui să aibă mai multe instrumente de automatizare, care să le facă munca mai ușoară, iar 70% vor să-și dezvolte noi competențe pe zona de AI și sisteme de automatizare. Pentru cei mai mulți angajați (41,4%), AI ar trebui să fie ca un mentor virtual care să știe răspunsuri la toate întrebările, iar 37,2% îl văd ca pe un geniu tăcut, capabil să facă task-uri mai complicate fără să aibă altfel de input-uri. Totodată, aproape 50% consideră că AI va fi folosit tot mai mult în 2025 pentru a simplifica multe activități, dar nu va înlocui rolul oamenilor. „Este deja evident că inteligența artificială este din ce în ce mai des adoptată în viața de zi cu zi, în special în domeniul profesional. Acțiunile repetitive pot fi făcute acum mult mai rapid, iar angajații au mai mult timp disponibil pentru interacțiune și activități creative cu o valoare adăugată mai mare. Biroul nu mai este doar un loc unde mergem zilnic și facem o muncă de rutină, ci un hub al colaborării, creativității și inovației, unde tehnologia devine un partener, nu un concurent. Joburile viitorului nu vor fi despre a face mai mult, ci despre a face mai bine, mai eficient și cu mai multă creativitate. Organizațiile care înțeleg această transformare nu doar că se adaptează mai repede, ci vor crea un mediu unde oamenii și AI-ul evoluează împreună”, a spus Ionel Purice, CEO, Genesis Property. Cei mai mulți respondenți (68%) consideră că noile instrumente bazate pe AI pot contribui la crearea de comunități în jurul spațiilor de lucru. În ceea ce privește măsurile pe care companiile ar trebui să le adopte pentru a susține acest proces, 52,2% consideră că angajații ar avea nevoie de mai multă flexibilitate, 45,3% își doresc mai multe facilități la birou, iar 38,5% cred că un acces mai bun la evenimente culturale și sociale pentru angajați ar ajuta la consolidarea comunității. Genesis Property își propune, pe termen lung, să finalizeze ultima etapă a YUNITY Park, un campus al viitorului creat de antreprenorul Liviu Tudor, care redefinește experiența la birou printr-un mix de facilități, experiențe și comunități. Conceput pentru a transforma modul de lucru și stilul de viață al angajaților, campusul dispune de un amfiteatru în aer liber cu 1.500 de locuri, 2 kilometri de alei pietonale, oglinzi de apă în cascadă, o pădure urbană și spații creative pentru întâlniri. Primele două etape, finalizate în 2023, au beneficiat de o investiție de peste 30 de milioane de euro. Cea de-a treia fază, Innovation Center, va fi inaugurată anul acesta, în urma unei investiții de 20 de milioane de euro. Sondajul a fost realizat de Genesis Property și a analizat care sunt cerințele și așteptările angajaților în 2025, fiind desfășurat în ianuarie – februarie 2025, la nivel național, prin platforma iVox, pe un eșantion total de 1.175 utilizatori de internet din România. Circa 48% dintre participanți sunt de sex feminin, iar aproape 57% au un venit net mai mare de 5.000 de lei.

