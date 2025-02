FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI De ce solicită furnizorii de servicii de comunicații electronice garanții financiare la încheierea contractelor Ionut Razvan Share







Furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune pot solicita garanții financiare dacă există indicii că utilizatorul a avut datorii în trecut, pe baza unei analize a comportamentului acestuia. Pot fi luate în calcul și datoriile la alți furnizori de servicii de comunicații electronice. Garanția este o măsură de protecție pentru furnizori, iar ANCOM se asigură de respectarea de către aceștia a obligației de informare, astfel încât utilizatorii să fie conștienți de posibilitatea solicitării unei astfel de garanții. Obligațiile furnizorilor Potrivit legislației din domeniul comunicațiilor electronice, furnizorii au obligația de a informa clar și transparent utilizatorii cu privire la posibilitatea solicitării unui avans sau altor garanții financiare, precum și despre condițiile aferente perceperii unor astfel de garanții. Aceste informații trebuie furnizate atât înainte de încheierea contractului, cât și în contractul propriu-zis. Sumele concrete sau modul de calcul al acestora, precum și condițiile de solicitare și returnare ulterioară a garanțiilor nu fac obiectul reglementărilor telecom. Limitele de credit, solicitarea unor plăți în avans a serviciilor sau solicitarea unei sume cu titlu de garanție sunt stabilite de fiecare furnizor în parte, în funcție de politica sa comercială. Preventel Pentru o comunicare corectă și rapidă, furnizorii de servicii de comunicații electronice au dezvoltat Preventel, o bază de date care conține informații cu privire la clienții care nu își îndeplinesc obligațiile de plată a serviciilor contractate. De regulă, informații privind Preventel se regăsesc în contractele de telefonie, internet sau televiziune. Atenție! ANCOM nu reglementează Preventel și nu are nicio competență cu privire la înregistrarea sau ștergerea datelor în/din acest sistem. Bine de știut Utilizatorii care doresc să încheie un contract pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune și au avut facturi neachitate la timp pentru aceste servicii sunt sfătuiți să întrebe furnizorul dacă li se va solicita o sumă în avans și care sunt condițiile de plată și returnare a acesteia. ANCOM recomandă verificarea acestui aspect și în cazul în care contractul este încheiat prin mijloace de comunicare la distanță (online sau în urma unui apel telefonic). Furnizorii nu pot refuza portarea numărului de telefon dar, și în această situație, furnizorul în rețeaua căruia utilizatorii doresc să își transfere numărul poate condiționa încheierea contractului de plata în avans a unei sume cu titlu de garanție. Ce, cum și unde reclami Pentru a semnala lipsa de informare cu privire la sumele solicitate cu titlu de garanție de către furnizorii de servicii de comunicații electronice, utilizatorii se pot adresa ANCOM aici. La nivel național, instituția competentă să verifice legalitatea înregistrării și prelucrării datelor cu caracter personal în sistemele informatice ale furnizorilor este, în cazul persoanelor fizice, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Persoanele juridice se pot adresa instanțelor de judecată.

