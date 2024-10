FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Modalități de încheiere a contractelor cu furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune Ionut Razvan Share







ANCOM readuce în atenția utilizatorilor de servicii de comunicații electronice că beneficiază de mai multe opțiuni pentru încheierea contractelor: în scris, pe hârtie sau în format electronic, dar și prin mijloace de comunicare la distanță, conform reglementărilor în vigoare. Utilizatorii finali care sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații non-profit beneficiază de aceleași drepturi pe care le au și consumatorii în relațiile contractuale cu furnizorii de servicii de comunicații electronice dacă aceștia nu au convenit, în mod explicit, să renunțe la aplicarea lor. Modalitățile de încheiere a contractelor de comunicații electronice (telefonie, internet sau televiziune) Conform prevederilor legale în vigoare, contractele de furnizare a serviciilor de comunicații electronice pot fi încheiate prin următoarele modalități: în scris, pe hârtie, iar în acest caz părțile contractuale utilizează semnătura olografă;

în scris, în formă electronică, dacă utilizatorul este de acord, caz în care părțile utilizează semnătura electronică calificată sau, prin excepție, semnătură electronică avansată;

prin mijloace de comunicare la distanță (de exemplu telefon, scrisoare, e-mail, aplicații online sau alte mijloace electronice etc.), în condițiile descrise aici. Informații utile cu privire la încheierea contractelor de comunicații electronice Contractele încheiate în magazinele furnizorilor pot fi semnate olograf sau electronic. În cazul contractelor încheiate în formă electronică , furnizorii oferă utilizatorilor posibilitatea de a semna digital, prin transmiterea prin e-mail sau prin SMS a unui link către o platformă unde sunt încărcate documentele în format electronic. Utilizatorii pot accesa documentele contractuale, le pot citi și apoi le pot semna, prin aplicarea unei semnături electronice sau transmiterea unui cod de autentificare. La cerere, utilizatorii pot primi documentele semnate și în format tipărit. Nu există în aceste situații un termen în care utilizatorul se poate răzgândi, astfel contractul va înceta conform clauzelor contractuale, ceea ce poate implica plata unor penalități pentru rezilierea anticipată.

pot fi semnate olograf sau electronic. În cazul contractelor încheiate , furnizorii oferă utilizatorilor posibilitatea de a semna digital, prin transmiterea prin e-mail sau prin SMS a unui link către o platformă unde sunt încărcate documentele în format electronic. Utilizatorii pot accesa documentele contractuale, le pot citi și apoi le pot semna, prin aplicarea unei semnături electronice sau transmiterea unui cod de autentificare. La cerere, utilizatorii pot primi documentele semnate și în format tipărit. Nu există în aceste situații un termen în care utilizatorul se poate răzgândi, astfel contractul va înceta conform clauzelor contractuale, ceea ce poate implica plata unor penalități pentru rezilierea anticipată. Contractul încheiat la distanță este acel contract încheiat în cadrul unui sistem organizat de vânzări sau de prestare de servicii, fără prezența fizică simultană a celor două părți, cu utilizarea exclusivă a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanță (de exemplu, telefon, scrisoare, e-mail, aplicații online etc.). Furnizorii trebuie să transmită utilizatorilor informațiile contractuale pe un suport durabil, iar utilizatorii au dreptul să se retragă din contract (de regulă, în termen de 14 zile de la încheierea contractului).

este acel contract încheiat în cadrul unui sistem organizat de vânzări sau de prestare de servicii, fără prezența fizică simultană a celor două părți, cu utilizarea exclusivă a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanță (de exemplu, telefon, scrisoare, e-mail, aplicații online etc.). Furnizorii trebuie să transmită utilizatorilor informațiile contractuale pe un suport durabil, iar utilizatorii au dreptul să se retragă din contract (de regulă, în termen de 14 zile de la încheierea contractului). Indiferent de modalitatea de încheiere a contractului, furnizorii pot stabili o perioadă contractuală inițială de cel mult 24 de luni. Recomandări generale cu privire la încheierea contractelor ANCOM vine cu o serie de recomandări către utilizatorii de servicii de comunicații electronice care doresc să încheie contracte noi sau să prelungească contractele deja existente, printre care: să se asigure că citesc și că primesc, fizic sau electronic, toate documentele contractuale (inclusiv anexe și broșuri); aceste documente sunt necesare pe parcursul derulării contractului, pentru referințe ulterioare;

să acorde atenție informațiilor referitoare la planul tarifar și perioada contractuală inițială, inclusiv la penalitățile aplicabile pentru rezilierea anticipată a contractului;

reprezentanții microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau organizațiilor non-profit sunt sfătuiți să nu renunțe la drepturile privind încheierea contractelor pentru a beneficia de o protecție sporită în relația cu furnizorii; Autoritatea nu poate interveni în cazul în care utilizatorii au renunțat la aceste drepturi. Ce, cum și unde reclami În primul semestru din 2024, ANCOM a primit 180 de petiții referitoare la modalitatea de încheiere a contractelor pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice. ANCOM poate verifica dacă furnizarea serviciilor de comunicații electronice se realizează în baza unui contract încheiat conform prevederilor legale, însă nu este abilitată să intervină în cazuri în care se contestă veridicitatea semnăturii, investigarea acestor situații revenind organelor de cercetare penală sau instanței judecătorești competente. În cazul în care furnizorii nu respectă contractul, consumatorii pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), iar utilizatorii finali care sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații non-profit se pot adresa mediatorilor autorizați sau instanțelor de judecată. ANCOM poate oferi consiliere, dar nu are atribuții cu privire la sancționarea furnizorilor în aceste situații.

Tags: