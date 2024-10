FEATURED STIRI Binance avertizează asupra fraudelor prin Whatsapp și prezintă metodele de prevenție Ionut Razvan Share







Binance avertizează utilizatorii cu privire la incidente în care diverse persoane uzurpă identitatea companiei și a personalului Binance, în grupuri WhatsApp, pentru a înșela utilizatorii și a obține informații sensibile Binance nu contactează niciodată utilizatorii pe WhatsApp cu sfaturi de investiții, discuții despre achiziții cripto sau solicitări de fonduri. Pașii în cazul în care un utilizator este adăugat într-un grup suspect de Whatsapp Binance recomandă utilizatorilor să nu comunice cu nicio persoană din grupul respectiv, inclusiv administratorii acestuia. Compania recomandă utilizatorilor să facă o captură de ecran, care să includă numele grupului de Whatsapp și numărul de contact al administratorului grupului. Următorul pas este raportarea către Binance Security, prin captura de ecran, accesând formularul dedicat. Pericolul phishing-ului Înșelătoriile de tip phishing implică persoane care încearcă să păcălească victimele să trimită fonduri sau să furnizeze informații confidențiale prin e-mailuri, mesaje sau site-uri web care seamănă foarte mult cu platformele sau serviciile legitime. Persoanele care pretind a fi reprezentanți Binance vor folosi platforme precum WhatsApp pentru a: Uzurpa identitatea: escrocii creează profiluri false care seamănă cu cele ale reprezentanților sau personalului Binance.

Genera sentimentul de urgență: ar putea pretinde că există o problemă urgentă legată de contul Binance.

Solicita informații sensibile: aceștia vor cere acreditări de conectare și coduri de autentificare cu doi factori sau chiar transferul fondurilor.

Construi încredere: infractorii pot folosi informații care par credibile, adesea extrase din surse publice. Cum funcționează contactul Binance Binance contactează utilizatorii exclusiv prin următoarele canale: Asistență pentru clienți Binance, disponibilă 24/7 prin portalul de relații cu clienții.

Contul oficial X.

Telegram. Utilizatorii trebuie să se asigure că verifică întotdeauna contactele folosind instrumentul Binance Verify.

E-mail. Din nou, întotdeauna este necesară validarea prin instrumentul Binance Verify. Sfaturi pentru protecție față de înșelătoriile prin Whatsapp Nu partajați niciodată informații sensibile: nu partajați detaliile contului sau informațiile personale cu surse neoficiale sau neverificate.

Actualizați-vă setările de confidențialitate WhatsApp: ajustați setările astfel încât numai anumite persoane de contact să vă poată adăuga la grupuri. Accesați Setări WhatsApp > Confidențialitate > Grupuri, apoi alegeți „Persoanele mele de contact, cu excepția…” sau „Persoanele mele de contact” pentru a limita cine vă poate adăuga în grupuri.

Utilizați Binance Verify: Dacă aveți îndoieli, verificați întotdeauna legitimitatea oricărei persoane care pretinde că reprezintă Binance. Puteți verifica adrese de e-mail, numere de telefon, ID-uri WeChat, conturi Twitter sau ID-uri Telegram prin instrumentul Binance Verify.

Contactați asistența Binance 24/7: dacă aveți nelămuriri sau îndoieli, contactați echipa oficială de asistență Binance.

