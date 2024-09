STIRI Cu 30% mai mulți gameri tineri vizați de infractorii cibernetici în prima jumătate a anului 2024, față de 2023 Ionut Razvan Share







Potrivit experților Kaspersky, numărul de utilizatori unici vizați de infractorii cibernetici care folosesc jocuri populare în rândul copiilor ca momeală a crescut cu 30% în primele șase luni ale anului 2024, comparativ cu semestrul II an anului 2023. Cercetătorii au analizat riscurile jocurilor pentru gamerii tineri și au descoperit că peste 132.000 de utilizatori au fost afectați de infractorii cibernetici. Mai multe detalii pot fi găsite în cel mai recent raport Kaspersky despre infracțiunile cibernetice care vizează gamerii tineri. Kaspersky a analizat amenințările deghizate în jocuri video populare pentru copii, în perioada cuprinsă între 1 iulie 2023 și 30 iunie 2024. Pe parcursul perioadei raportate, soluțiile de securitate Kaspersky au detectat peste 6,6 milioane de tentative de atac, în care infractorii cibernetici au folosit ca momeală jocurile preferate ale copiilor. Dintre cele 18 jocuri alese pentru această cercetare, majoritatea atacurilor au fost legate de Minecraft, Roblox și Among Us. Conform statisticilor Kaspersky, peste 3 milioane de tentative de atac sub pretexte legate de Minecraft au fost lansate în perioada raportată. Cel mai probabil, infractorii cibernetici au ales această metodă de atac pe baza popularității jocurilor în rândul gamerilor, precum și a deschiderii acestora către scurtături și mod-uri. Deoarece majoritatea modurilor și cheat-urilor sunt distribuite pe site-uri web ale unor terțe părți, atacatorii maschează malware-ul dându-se drept aceste aplicații. Experții Kaspersky consideră că ratele mai mari de succes detectate în 2024 pot fi explicate prin tendințele observate în evoluțiile recente ale peisajului general al amenințărilor cibernetice. Pe de o parte, urmând tendințele populare, infractorii cibernetici lansează atacuri mai perfide, exploatând agenda publică a zilei și creând scheme mai puțin evidente, în loc să mai folosească atacuri generice. Pe de altă parte, infractorii cibernetici folosesc din ce în ce mai mult AI pentru a automatiza și personaliza atacurile de tip phishing care sunt mai susceptibile de a înșela tinerii gameri. În același timp, noi kituri avansate de phishing – șabloane prefabricate de pagini de phishing – create cu instrumente automate apar în mod constant pe dark web, permițând unui număr tot mai mare de atacatori să implementeze site-uri de phishing extrem de eficiente care imită platformele populare de gaming. Una dintre cele mai frecvente escrocherii în gaming este oferta de a primi skinuri noi pentru personajul tău – în esență îmbrăcăminte sau armură – care îmbunătățesc abilitățile eroului. Unele sunt comune, în timp ce altele sunt extrem de rare și, prin urmare, mai de dorit. Experții Kaspersky au găsit un exemplu de înșelătorie care folosește atât numele popularului joc Valorant, cât și cel al celebrului YouTuber Mr. Beast. Selectând acest blogger și folosind fotografia lui, escrocii urmăresc să capteze atenția copiilor și să-i atragă în schema lor frauduloasă. Pentru a primi skin-ul dorit de Mr. Beast, utilizatorii tineri sunt rugați să introducă datele de conectare și parola pentru contul lor de gaming, permițând ca acreditările lor să fie furate ulterior de escroci. O altă capcană populară este oferta de a primi bani în joc. Într-una dintre înșelătoriile descoperite care exploatează marca Pokémon GO, utilizatorilor li se cere să introducă numele de utilizator pentru contul lor de gaming. Apoi, li se cere să participe la un sondaj, pentru a demonstra că nu sunt un bot. Odată ce sondajul este finalizat, aceștia sunt redirecționați către un site web fals, de obicei unul care promite premii gratuite sau cadouri. Aici intervine adevărata înșelătorie. Escrocii nu urmăresc, de fapt, date personale, cum ar fi detaliile cardului de credit; ci folosesc masca jocurilor pentru a atrage utilizatorii într-o altă capcană – una care implică descărcări de programe false, revendicări de premii care nu există sau alte oferte înșelătoare. Întregul proces este o modalitate inteligentă de a redirecționa utilizatorii către o înșelătorie diferită, și mai periculoasă, sub pretextul unui pas de verificare legitim. Pentru a vă menține copiii în siguranță online, Kaspersky recomandă utilizatorilor să urmeze aceste instrucțiuni: Este esențial ca părinții să aibă o comunicare deschisă cu copiii lor cu privire la riscurile potențiale pe care le pot întâlni online și să aplice reguli stricte pentru siguranța lor.

Ajutați-vă copilul să aleagă o parolă unică și nu uitați să o schimbați periodic.

Stabiliți reguli de bază clare despre ceea ce pot și nu pot face online copiii și explicați de ce le-ați pus în aplicare. Revizuiți-le, pe măsură ce copiii cresc.

Pentru a ajuta părinții să îi familiarizeze pe copii cu ceea ce înseamnă securitatea cibernetică, în mijlocul peisajului amenințărilor în evoluție, experții Kaspersky au dezvoltat Alfabetul Kaspersky Cybersecurity, cu concepte cheie din industria securității cibernetice. Din această carte, copiii vor cunoaște noile tehnologii, vor învăța principalele reguli de igienă cibernetică, vor afla cum să evite amenințările online și vor recunoaște trucurile fraudatorilor.

Cu aplicații dedicate pentru parenting digital, cum ar fi Kaspersky Safe Kids, părinții își pot proteja copiii în mod eficient, atât în spații online, cât și offline. Aceste aplicații ajută adulții să asigure o experiență digitală sigură și pozitivă pentru cei mici, prin stabilirea de obiceiuri sănătoase, protejându-i de conținutul nepotrivit, echilibrând timpul petrecut pe ecran și monitorizând locația fizică a copiilor.

Pentru a vă proteja copilul de descărcarea oricăror fișiere rău intenționate în timpul experienței sale de gaming, vă sfătuim să instalați o soluție de securitate de încredere pe dispozitivul său, una care funcționează fără probleme cu Steam și alte servicii de jocuri.

Tags:

Previous Article Telekom Romania Mobile deschide precomenzile pentru iPhone 16