STIRI TECH ENCORSA susține companiile din România în tranziția către fluxuri de lucru 100% digitale, cu documente semnate și arhivate electronic, printr-un parteneriat strategic cu certSIGN Ionut Razvan Share







Digitalizarea operațiunilor și a proceselor de business cu clienții și cu instituțiile publice, precum și interacțiunea dintre aceștia, este una dintre principalele priorități ale mediului de afaceri din România, într-o perioadă în care instrumentele de lucru online și mediul digital cunosc o expansiune fără precedent în istorie. Pentru a susține companiile în tranziția către fluxuri de lucru complet digitale, integratorul român de servicii de transformare digitală ENCORSA încheie un parteneriat strategic cu certSIGN, prestator de servicii de încredere conform Regulamentului eIDAS și de servicii de arhivare electronică cu valoare legală. Prin intermediul acestui parteneriat companiile își pot îmbunătăți semnificativ procesul de semnare a documentelor generate de aplicațiile interne, prin integrarea semnăturii electronice, conducând spre o gestionare eficientă și mult mai sigură a fluxurilor de lucru cu documente. Mai mult, odată semnate electronic, documentele sunt transferate automat spre arhiva electronică cu valoare legală furnizată de certSIGN. În ultimii ani, interesul companiilor de a digitaliza gestionarea documentelor și de a utiliza semnătura electronică în fluxurile de lucru s-a amplificat, mai ales din nevoia de a optimiza sau chiar renunța la interacțiunile cu documente tipărite și, totodată, de a simplifica modul de comunicare cu clienți, parteneri sau instituții publice. Mediul de business din România face progrese din ce în ce mai importante în acest sens, susținut de legislația națională și europeană care stabilește cadrul legal prin care semnăturile electronice calificate garantează din punct de vedere juridic valoarea legală a documentelor semnate electronic. „Transformarea digitală este o preocupare tot mai vizibilă în mediul de business din România, iar soluțiile de digitalizare și automatizare a proceselor de business pe care le oferim, prin tehnologii de hiper-automatizare de tip low-code și no-code, RPA și AI, contribuie la această tendință care va accelera din ce în ce mai mult în următorii ani. Alături de certSIGN, susținem companiile să treacă mai simplu și mai rapid la fluxuri de lucru 100% digitale, cu documente semnate electronic. Deschidem astfel posibilitatea reală pentru clienții noştri să devină ‘paperless’, un obiectiv strategic pentru majoritatea afacerilor din România”, a spus Cătălin Profir, Co-Founder, ENCORSA. Prin acest parteneriat, ENCORSA va include integrarea cu soluțiile certSIGN în toate implementările pentru fluxuri digitale precum Managementul Achizițiilor, Contractare clienți și furnizori, Registratură electronică și circuitul documentelor. În plus, ele pot fi integrate în procesul de transmitere a raportărilor către instituțiile publice, cum ar fi de exemplu raportarea stocurilor agro-alimentare către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). ENCORSA va utiliza serviciile de semnare electronică puse la dispoziție de certSIGN în fluxurile digitale create prin două soluții. Prima soluție utilizată pentru fluxurile interne folosește semnături și sigilii electronice, prin integrarea paperLESS, serviciul de semnare electronică la distanță dezvoltat de certSIGN, în soluția ENCORSA. Prin această integrare, documentele rămân în mediul Intranet al companiei, iar toți utilizatorii platformei ENCORSA pot semna documentele direct din aplicație. A doua soluție pentru semnarea documentelor electronice cu terții, utilizând certificate digitale calificate sau sigilii electronice, se realizează prin paperLESS flowSIGN, platforma de semnare electronică certSIGN. Prin intermediul acestei aplicații se simplifică semnificativ procesul de semnare a documentelor cu partenerii de business, fără a mai fi nevoie de schimb de documente în format fizic. „Serviciile de încredere au un impact tot mai mare în mediul de business, contribuind la eficientizarea activității și digitalizarea proceselor de aprobare și semnare a documentelor. Digitalizarea proceselor de HR și achiziții prin adoptarea și integrarea semnăturii electronice în soluțiile proprii ajută companiile să aibă documente semnate cu valoare legala într-un timp cat mai scurt, eliminând astfel și costurile cu transmiterea și gestionarea documentelor. Parteneriatul cu ENCORSA ne ajută să promovăm adopția semnăturii electronice în cadrul fluxurilor operaționale de la nivelul mediului de afaceri, precum și în relația cu instituțiile statului”, a spus Aurel Meiroșu, Manager Departament Dezvoltare Afaceri Servicii de Încredere în cadrul certSIGN. Encorsa și certSIGN vor organiza, în data de 16 octombrie 2024, un webinar online pe tema „Adoptarea soluțiilor de semnătură electronică în fluxurile de contractare”. Cei interesați pot participa pentru a afla, printre altele, cum pot implementa rapid un flux digital de contractare folosind platforma WEBCON BPS și soluțiile de semnătură electronică certSIGN. Mai multe detalii aflați aici. Encorsa are mai mult de 5 ani de experiență în consultanță în domeniu IT și este specializată în utilizarea unor tehnologii precum low-code și no-code, AI, RPA, Chatbots și Business Process Management (BPM) pentru a oferi soluții companiilor care doresc să se adapteze la o piață foarte dinamică și puternică. Compania a implementat cu succes peste 50 de proiecte complexe de transformare digitală în organizații precum CITR, Electrica Furnizare, Green Group, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), BCR Asigurări de Viață, REWE Group, Spitalul Județean Suceava, Poșta Română.

Tags:

Previous Article Kaspersky reușește o creștere cu 25% a detectării APT cu învățare automată în prima jumătate a anului 2024