Peste 2.000 de experți internaționali în securitate cibernetică se întâlnesc la conferința regională DefCamp

Într-o lume digitală în care amenințările devin tot mai complexe, iar tehnologiile avansate le oferă atacatorilor noi metode de a-și atinge obiectivele, viitorul securității cibernetice nu depinde doar de inovație, ci și de formarea unei noi generații de profesioniști pregătiți să facă față provocărilor în continuă dezvoltare. Pentru a sprijini formarea viitorilor experți în securitate cibernetică, organizatorii DefCamp, cea mai importantă conferință anuală de hacking și securitate cibernetică din Europa Centrală și de Est, pun accent în acest an atât pe educație, cât și pe aplicarea practică a cunoștințelor în domeniu. Astfel, DefCamp își propune să contribuie la îmbunătățirea abilităților tehnice ale profesioniștilor din industrie și la construirea unei comunități de securitate cibernetică puternice și bine informate. La cea de-a 14-a ediție a DefCamp, care va avea loc între 28 și 29 noiembrie la Palatul Parlamentului, sunt așteptați peste 2.000 de experți și profesioniști din întreaga lume pentru a discuta și explora tendințele actuale, provocările emergente și soluțiile din domeniul securității cibernetice. „DefCamp a fost întotdeauna despre susținerea și creșterea comunității de securitate cibernetică, iar ediția din acest an nu face excepție. Liderii din industrie vor participa pentru a împărtăși cunoștințe valoroase, perspective și cercetări, având ca obiectiv sprijinirea profesioniștilor, actuali și viitori, și consolidarea unei comunități globale, capabile să răspundă rapid și eficient provocărilor tot mai complexe din peisajul actual al securității cibernetice. Deoarece viitorul securității cibernetice depinde în mare măsură și de formarea noii generații de profesioniști, la DefCamp 2024 vom pune un accent deosebit pe educație și implicare practică. Ediția din acest an va fi mult mai complexă, cu activități extinse pe partea educațională, printr-o serie de workshopuri și traininguri organizate înainte de conferința propriu-zisă, și prin noi oportunități pentru tineri de a avea contact cu o comunitate globală de securitate cibernetică. Toate aceste activități vin în completarea sesiunilor de prezentări susținute de speakeri locali și internaționali, precum și a competițiilor din cadrul evenimentului din 28 și 29 noiembrie”, punctează Andrei Avădănei, fondatorul DefCamp. În săptămâna evenimentului, pe 25, 26 și 27 noiembrie, vor avea loc o serie de workshopuri pe diverse teme de securitate cibernetică, oferind participanților oportunități suplimentare de a accesa informații tehnice și de a se specializa în domeniul dorit. Subiectele abordate se adresează atât începătorilor, cât și profesioniștilor din domeniu, și acoperă atât aspecte ofensive, cât și defensive ale securității, precum: secure coding, penetration testing, OSINT (Open-Source Intelligence, adică colectarea de informații din surse publice), practici de securitate în dezvoltarea de software, cum poți deveni analist SOC, cum construiești un business în industria de securitate cibernetică, și multe altele. În zilele de conferință din 28 și 29 noiembrie, sunt așteptați speakeri de top, precum Chris Kubecka, expert în securitate cibernetică cu peste 20 de ani de experiență. Specializată în incidente cibernetice, război și spionaj cibernetic, Chris Kubecka revine pe scena DefCamp pentru a susține prezentarea „The Matrix Reloaded: Quantum Computing and the Redefinition of Cyberwarfare”, în care va analiza impactul calculului cuantic asupra securității cibernetice. De asemenea, Chris va folosi exemple din conflictele recente din Armenia/Azerbaidjan și Ucraina pentru a demonstra cum operațiunile cibernetice au schimbat câmpul de luptă și cum tehnologiile cuantice amenință sistemele criptografice actuale. Alți speakeri de renume care vor urca pe scena DefCamp sunt Robert Sell, care va vorbi despre creșterea amenințărilor interne în companii, de la greșeli accidentale până la spionaj, explicând cum pot fi detectate și ce măsuri pot lua organizațiile pentru a se proteja mai bine. De asemenea, Konrad Jędrzejczyk și Marek Zmyslowski vor explora modul în care inteligența artificială poate fi utilizată în atacuri cibernetice complexe și strategii înșelătoare, discutând implicațiile etice și cum se estompează granițele între apărare și atac în utilizarea acesteia. Iar Ignat Korchagin va aduce în prim-plan securitatea hardware, punând accent pe criptografie și protecția hardware. “Într-o lume în care numărul atacurilor cibernetice este în continuă creștere, protecția datelor devine o prioritate esențială. La Orange, ne angajăm să susținem dezvoltarea și formarea continuă a comunităților de experți în securitate cibernetică, vitale pentru consolidarea industriei și crearea unui mediu digital mai sigur. DefCamp reprezintă nu doar o conferință de referință, ci și o platformă esențială de formare și lansare pentru viitorii profesioniști din domeniu.Susținem cu mândrie acest eveniment, care contribuie la reziliența ecosistemului de securitate cibernetică și la pregătirea următoarei generații de profesioniști, atât de necesari într-o lume în continuă schimbare”, a spus Marius Maican, Technology Director, Orange Romania. Aproape 800 de echipe au participat la calificările pentru DefCamp Capture the Flag (D-CTF), una dintre cele mai mari competiții de securitate cibernetică și hacking din Europa Centrală și de Est Pentru a aduce teoria în practică, competițiile și activitățile educaționale din cadrul Hacking Village le vor permite participanților să-și testeze abilitățile într-un mediu aplicat, pentru a-și perfecționa expertiza tehnică. Vor fi organizate peste 10 competiții în Hacking Village, iar platforma tehnică educațională CyberEDU va fi la dispoziție pentru a găzdui aceste evenimente. Cel mai important concurs, DefCamp Capture the Flag (D-CTF), a avut o rundă de calificări în perioada 27-29 septembrie. La aceasta s-au înscris aproape 800 de echipe – cu 30% mai multe față de 2023 – din 92 de țări. Cele mai bune până la 15 echipe vor participa la runda finală, ce se va desfășura în București, în cadrul conferinței DefCamp. Finala D-CTF va consta într-o competiție care va îmbina CTF-ul clasic de tip Jeopardy, în care fiecare echipă va trebui să găsească soluții pentru un set de provocări din mai multe zone de securitate, cu o competiție Attack and Defense. Acesta este un concurs de o complexitate mai ridicată, care permite participanților să experimenteze activitatea zilnică a echipelor de securitate cibernetică și să exploreze atât rolurile ofensive, cât și cele defensive din cadrul acestor echipe. DefCamp devine primul membru european al programului internațional Global Cybersecurity Camp (GCC) „În completarea angajamentului luat față de educație, anul acesta DefCamp a fost selectat ca primul membru european al programului internațional Global Cybersecurity Camp (GCC), un proiect dedicat formării celor mai talentați specialiști în securitatea cibernetică la nivel global. Echipa DefCamp își propune să susțină până la trei studenți români să participe la ediția din 2025 a GCC, care va avea loc în Taiwan, între 10 și 14 februarie. Este o oportunitate unică pentru acești tineri de a învăța de la experți de top și de a deveni parte a unei rețele internaționale de viitori lideri în domeniul securității cibernetice”, conchide Andrei Avădănei. Mai multe detalii despre competiții, workshop-uri, GCC, lista de speakeri și toate activitățile din cadrul DefCamp 2024 sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului. Evenimentul DefCamp 2024 este organizat de Asociația Centrul de Cercetare în Securitate Informatică din România (CCSIR), powered by Orange România. Conferința se bucură de sprijinul Adobe, OPSWAT, Booking Holdings, Keysight România și Bit Sentinel în calitate de parteneri Gold, și de către Pentest-Tools.com în calitate de partener Silver.

