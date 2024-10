COMPUTING FEATURED STIRI Lenovo lansează două noi Chromebook-uri Ionut Razvan Share







Lenovo lansează Chromebook Duet (11”, 9) și Chromebook Duet EDU G2, două laptopuri convertibile de 10,95 inci cu ecran 2K, care creează un echilibru între design și performanță. Cu un șasiu complet metalic cu sticlă Corning® Gorilla® Glass pentru o rezistență sporită și cu o folie de protecție moale, Chromebook Duet (11”, 9) este un companion portabil conceput pentru divertisment și situații variate de utilizare. Chromebook Duet EDU G2 constituie o resursă de învățare pentru elevi și profesori și duce fiabilitatea la un alt nivel datorită carcasei robuste și tastaturii detașabile. „Societatea modernă se află în continuă mișcare, o provocare pentru noțiunile tradiționale de productivitate și petrecere a timpului liber care se bazează pe o lipsă de mobilitate, ceea ce accentuează necesitatea de a avea un laptop portabil și eficient”, a declarat Benny Zhang, director executiv și manager general pentru Chromebook-uri în cadrul Intelligent Devices Group Lenovo. „Lenovo Chromebook Duet și Lenovo Chromebook Duet EDU G2, echipate cu procesorul MediaTek Kompanio 838 cu NPU cu AI, sunt companioni versatili pentru activități de birou, divertisment, educaționale”. Mai multă flexibilitate și rezistență Conceput pentru utilizatorii care se află în mișcare, Lenovo Chromebook Duet (11”, 9) este prevăzut cu un suport care se adaptează la nevoile utilizatorului, făcând fără efort tranziția între modul laptop și modul portret pentru citire ușoară, activități de desen, navigare web sau îndeplinirea rapidă a sarcinilor. Ascuns discret în cadrul suportului, Lenovo USI Pen 2 completează tableta, permițând utilizatorilor să deseneze, să ia notițe și să semneze documente ca și cum ar utiliza un stilou adevărat. Cu Lenovo USI Pen 2, utilizatorii își pot, de asemenea, imortaliza, organiza și exprima ideile pe Goodnotes. Cu o greutate de sub 1,2 kg și o grosime de 0,3 inci, Lenovo Chromebook Duet (11”, 9) cântărește mai puțin și este mai subțire decât majoritatea cărților, are un ecran 2K de 400 niți ultra clar pentru citire ușoară, divertisment sau streaming chiar și în aer liber și dispune de o autonomie de până la 12 ore1. În plus, este pregătit pentru aventură datorită șasiului certificat2 MIL-STD 810H2 capabil să facă față loviturilor și stropirii. Pentru utilizatorii care au nevoie de mai multă protecție și funcționalitate, sunt disponibile o tastatură tip folio și o husă care poate fi folosită pe post de stativ și care cântăresc mai puțin de 0,65 kg și, respectiv, 0,35 kg. Productivitate și creativitate îmbunătățite Lenovo Chromebook Duet (11”, 9) cu procesor MediaTek Kompanio 838, cu o memorie6 până la 8GB și un NPU echipat cu AI, beneficiază de procesare AI grafică pe dispozitiv, rezistență îmbunătățită la contactul palmelor cu ecranul (funcția palm rejection) și claritate a camerei foto, ducând specificațiile și mai departe pentru experiențe multimedia interactive. Pentru a pune în valoare ecranul 2K, Lenovo Chromebook Duet (11”, 9) dispune de o cameră posterioară de 8MP, optimizată cu ajutorul tehnologiei revoluționare MediaTek de procesare a imaginilor, care surprinde cu claritate și îmbunătățește momentele improvizate înainte ca acestea să dispară și o cameră frontală de 5MP cu obturator fizic pentru protejarea intimității. Dispune de două porturi USB-C® cu posibilitatea de a se conecta la un ecran 4K și redă un sunet clar prin intermediul celor 2 difuzoare și tehnologiei SmartAMP cu Wave Audio. Învățare și securitate îmbunătățite Lenovo Chromebook Duet EDU G2 oferă aceleași avantaje în materie de productivitate, creativitate și mobilitate ca Lenovo Chromebook Duet (11”, 9), dar oferă un grad suplimentar de durabilitate. Conceput pentru a se integra perfect în orice mediu educațional, laptopul este protejat de o carcasă TPU cu tastatură, are porturi ranforsate și poate rezista la vărsări accidentale de până la 360 ml3. Produsele realizate cu TPU sau poliuretan termoplastic sunt ușoare și subțiri, dar și suficient de puternice pentru a rezista la căderi accidentale. Lenovo Chromebook Duet EDU G2 vine cu Chrome Education Upgrade pentru cadrele didactice, ceea ce le permite școlilor și departamentelor IT să gestioneze sute de Chromebook-uri în câteva secunde, să instaleze noi dispozitive, să personalizeze funcțiile și să configureze setări securizate de la o singură consolă în cloud. Prețuri și disponibilitate

Lenovo Chromebook Duet (11”, 9) și Lenovo Chromebook Duet EDU G2 au certificare ENERGY STAR® și sunt înregistrate EPEAT® Gold5, vin cu un abonament de 3 luni la Gemini Advanced6 și sunt acum disponibile în EMEA începând de la 299 € fiecare (fără taxe incluse).

