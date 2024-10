STIRI Școala de Sustenabilitate Schneider Electric – un pas esențial pentru business-uri sustenabile Ionut Razvan Share







Schneider Electric a anunțat lansarea Școlii de Sustenabilitate, un program educațional online, conceput pentru a sprijini companiile în tranziția lor către practici sustenabile. În era Electricității 4.0, caracterizată de creșterea electrificării și digitalizării, sustenabilitatea nu mai este o opțiune, ci o necesitate pentru business-urile moderne. Școala de Sustenabilitate Schneider Electric oferă cursuri și instrumente practice, esențiale, pentru a consolida reputația brandurilor și pentru a contribui la evoluția sustenabilă a operațiunilor companiilor și organizațiilor din diverse domenii. Programul online dezvoltat de Schneider Electric este destinat să formeze lideri în domeniul sustenabilității, oferindu-le cunoștințele și soluțiile practice necesare pentru a avea un impact semnificativ în industriile în care activează. Programul de training al Școlii de Sustenabilitate este structurat în trei capitole principale: Gain knowledge: Acest capitol permite participanților să dobândească criteriile de bază ale peisajului sustenabilității, explorând obiectivele globale, cum ar fi Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă ale Națiunilor Unite și conceptul de economie circulară. Este primul pas pentru orice companie care dorește să păstreze strategia sa de business în strânsă legătură cu cerințele moderne și de viitor, în materie de sustenabilitate. Take action: Participanții vor învăța cum să implementeze strategii eficiente de decarbonizare, folosind metodologia „Strategize, Digitize, Decarbonize” dezvoltată de Schneider Electric. Aceștia vor avea acces la instrumente digitale și tehnologii inovatoare care optimizează utilizarea energiei, reduc emisiile și minimizează impactul asupra mediului. Win business: În ultimul capitol, cursanții vor explora tendințele în evoluție în ceea ce privește managementul energiei, clădirile inteligente și modernizarea rețelei. Vor descoperi, de asemenea, cum inovația și adoptarea energiei regenerabile pot deschide oportunități de creștere sustenabilă pentru business. „Prin participarea la acest program, companiile nu doar că își îmbunătățesc performanța de mediu, dar își consolidează și poziția pe piață, devenind mai atractive pentru clienții și partenerii care prioritizează sustenabilitatea. În plus, companiile vor face parte dintr-o rețea globală de experți, colaborând pentru a construi un viitor mai bun pentru toți”, spune Lucian Enaru, Director General Schneider Electric Romania, Republica Moldova & Armenia. Adoptarea sustenabilității este esențială nu doar pentru protejarea planetei, ci și pentru asigurarea succesului pe termen lung al companiilor. Școala de Sustenabilitate Schneider Electric oferă oportunitatea de a investi în dezvoltarea abilităților necesare, astfel încât companiile să răspundă în mod eficient nevoilor clienților lor și să gestioneze cu responsabilitate provocările din domeniu, în era Electricității 4.0. Sustainability Impact Awards – Recunoașterea contribuției la un viitor mai verde În plus, companiile care aleg să participe la cursurile Școlii de Sustenabilitate pot, de asemenea, să se înscrie în programul Sustainability Impact Awards. Lansate în 2022, aceste premii onorează contribuția partenerilor din ecosistemul Schneider Electric la crearea unei lumi mai sustenabile. Sustainability Impact Awards recunosc și celebrează inițiativele remarcabile ale partenerilor care implementează soluții sustenabile și inovatoare, având un impact semnificativ asupra mediului și comunităților în care operează. Pentru mai multe informații despre programul de training online Schneider Electric și pentru înscrieri, aici.

