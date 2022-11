Marlena Balcu se alătură echipei Axis Communications din România

Axis Communications și-a extins echipa din România prin alăturarea Marlenei Balcu în poziția de Inside Sales Account Manager. Cu o vastă experiență în domeniul vânzărilor și cel al suportului pentru clienți, Marlena va contribui cu experiența sa la susținerea partenerilor companiei. De-a lungul celor circa 20 de ani de activitate în industrie, Marlena Balcu deține un set de abilități profesionale ce se integrează perfect cu colegii săi din echipa locală a Axis Communications.

Pe parcursul celor aproape 40 de ani de experiență în dezvoltarea, producerea și comercializarea de echipamente de rețea, Axis Communications și-a câștigat un loc aparte în memoria clienților săi prin calitatea și inovația încorporată în produsele și soluțiile sale. În același timp, suportul oferit atât partenerilor săi de integrare, cât și clienților săi prin identificarea cu acuratețe a nevoilor specifice și proiectarea unor arhitecturi complexe ce rezolvă probleme stringente de securitate plasează Axis Communications ca primă opțiune atunci când se dorește implementarea unor sisteme ce au ca numitor comun standarde deschise, tehnologie de top și investiții cu eficiență pe termen îndelungat.

“Angajamentul față de piața locală, de partenerii și de clienții noștri ne conferă o poziție aparte, onorantă. Bineînțeles, recunoașterea primită se datorează în mare măsură produselor dezvoltate și perfecționate de echipa de cercetare-dezvoltare a Axis Communications, dar succesul din fiecare piață în care activăm se datorează echipelor locale. Ne bucurăm că în România am reușit să construim o echipă de specialiști ce contribuie la consolidarea reputației noastre, iar extinderea acesteia cu un profesionist precum Marlena Balcu va contribui la consolidarea statutului de lider local în furnizarea de soluții de securitate”, a declarat Pavel Marek, Sales Manager CE and SEE, Axis Communications.

Pe lângă dezvoltarea unor tehnologii avansate și proiectarea unor echipamente de top, Axis Communications promovează și un model de afaceri sustenabil. Astfel, valori precum spiritul de lucru în echipă, creativitatea și receptivitatea la nou sunt promovate și cultivate, fiind calități definitorii pentru toți angajații companiei. Acest aspect este cu atât mai important cu cât compania are un model de afaceri bazat pe vânzare indirectă, prin intermediul distribuitorilor. Prin urmare, relația cu partenerii este deosebit de importantă, iar mesajul către ei este transmis de oameni care împărtășesc același set de valori. Această misiune îi revine Marlenei Balcu, care, din noua sa calitate de Inside Sales Account Manager la Axis Communications, se va ocupa de gestionarea conturilor mici și mijlocii.