STIRI TECH ELKO anunță: O nouă cameră Axis fiabilă cu monitorizare de la distanță a temperaturii Ionut Share







ELKO Romania anunță disponibilitatea unei noi camere Axis cu termoviziune pentru monitorizarea de la distanță a temperaturilor. Modelul este ideal în situațiile critice și are preinstalat un sistem de detectare timpurie a incendiilor, permițându-le utilizatorilor să acționeze preventiv de la primele semne ale unui incendiu. AXIS Q1961-TE poate măsura de la distanță temperaturi cuprinse între -40 °C și 350°C, putând declanșa o notificare de fiecare dată când temperatura depășește un prag predefinit, precum și dacă temperatura crește sau scade prea repede. Aceasta poate ajuta la evitarea întreruperilor nedorite ale producției datorită supraîncălzirii echipamentelor și facilitează planificarea predictivă a operațiunilor de întreținere. Sistemul de detectare timpurie a incendiilor le permite utilizatorilor să seteze evenimente declanșatoare și să primească avertizări cu privire la primele semne ale unui incendiu. De asemenea, acest sistem analitic oferă o filtrare inteligentă pentru reducerea alarmelor false. Dispozitivul AXIS Q1961-TE acceptă până la 10 zone de detecție poligonale configurabile. În plus, tehnologia edge-to-edge face posibilă conectarea unui difuzor de rețea pentru activarea alarmelor audio. Caracteristicile principale includ: Zone poligonale de monitorizare a temperaturii;

Sistem de detectare timpurie a incendiilor;

Măsurarea aleatorie a temperaturii;

Caracteristici de securitate cibernetică integrate. Modelul are funcții de securitate cibernetică integrate care ajută la prevenirea accesului neautorizat și protejează sistemul. De exemplu, funcția Axis Edge Vault simplifică autorizarea în rețea. În plus, dispune de clasificare IK10, IP66/67 și NEMA 4X pentru protecția împotriva coroziunii.

Tags: