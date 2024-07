AI. NEWS FEATURED STIRI Prevenire fraude bancare prin GenAI Ionut Share







În era digitală, în care tehnologia pătrunde în fiecare aspect al vieții noastre, lupta pentru a proteja informațiile sensibile și a proteja împotriva fraudelor online s-a intensificat. Pe măsură ce amenințările cibernetice cresc în sofisticare și frecvență, băncile și instituțiile financiare apelează la soluții inovatoare pentru a-și întări apărarea. În fruntea acestui arsenal de apărare cibernetică se află Inteligența Artificială (AI), un aliat puternic în lupta împotriva fraudei online. Au trecut ani de când AI a revoluționat spațiul de detectare a fraudelor, dar astăzi face un pas înainte prin Generative AI. În domeniul fraudelor bancare online, rolul inteligenței artificiale are mai multe fațete și are un impact profund. Un mod în care AI contribuie la prevenirea fraudei este prin intermediul algoritmilor de învățare automată. Acești algoritmi sunt proiectați să învețe din date, adaptându-se și evoluând pentru a recunoaște noi tactici de fraudă pe măsură ce apar. Spre deosebire de sistemele statice, bazate pe reguli, învățarea automată permite analiza dinamică, permițând băncilor să se miște mai rapid împotriva fraudelor. Sistemele tradiționale de detectare a fraudelor se bazează adesea pe euristici simple și sunt predispuse să genereze multe rezultate false pozitive. Acest lucru împovărează echipa de analiză a fraudelor și duce la o experiență slabă a clienților, deoarece tranzacțiile legitime pot fi blocate sau întârziate inutil. Sistemele bazate pe inteligență artificială, cu capacitatea lor de a analiza modele și relații complexe în cadrul datelor, pot reduce semnificativ apariția unor rezultate fals pozitive. Aceasta înseamnă că tranzacțiile legitime sunt mai puțin probabil să fie semnalate, asigurând o experiență mai fluidă pentru clienți, menținând în același timp niveluri ridicate de securitate. AI a avut un impact semnificativ asupra diferitelor domenii ale detectării fraudelor, cum ar fi detectarea malware-ului, analiza tranzacțională și analiza comportamentală. Biometria comportamentală este un exemplu de tehnologie care se bazează pe algoritmi ML pentru a analiza modurile unice în care utilizatorii individuali interacționează cu aplicațiile sau site-urile lor bancare, cum ar fi viteza de tastare, mișcările mouse-ului și chiar unghiul în care își țin dispozitivele. Învățând aceste modele, AI poate identifica potențialele amenințări și le poate semnala imediat. Într-o epocă în care amenințările cibernetice evoluează constant și devin mai sofisticate, integrarea corectă a inteligenței artificiale în procesele de securitate permite băncilor să analizeze cantități mari de date, să identifice modele și să detecteze anomalii la viteze incredibile și în timp real. Acest lucru este esențial pentru a asigura cea mai bună securitate a activelor financiare și a informațiilor personale ale clienților. Astăzi, schimbarea jocului în prevenirea fraudei bancare online este integrarea unui copilot AI generativ care asistă și dă putere echipelor antifraudă în operațiunile lor de zi cu zi. Imaginați-vă că aveți un asistent neobosit capabil să proceseze cantități mari de date cu viteza fulgerului, să detecteze modele subtile și să descopere anomalii care ar putea evita detectarea umană. Copilotul GenAI: beneficii pentru bănci Bazându-se pe o soluție de gestionare a fraudei care utilizează un copilot GenAI înseamnă că băncile pot uita durerile de cap generate de: Lipsa de competențe în echipele de fraudă și cibernetică: din punct de vedere istoric, analiștii de fraudă calificați au fost dificil de găsit, instruit și reținut. Cererea din ce în ce mai mare pentru echipe hibride cibernetice și de fraudă exacerbează și mai mult această complexitate. Copilotul ajută prin gestionarea analizelor zilnice, oferind informații de înaltă calitate și recomandând răspunsuri acționabile, lăsându-vă să luați decizia finală. Constrângeri de timp pentru investigații complexe: O cantitate semnificativă de timp este dedicată analizei zilnice a amenințărilor și a fraudei, lăsând timp limitat pentru investigații mai complexe și cu impact. Copilotul le facilitează prin colectarea, corelarea și analizarea datelor complexe din mai multe dimensiuni pentru a oferi informații valoroase și acționabile. Operațiuni fără întreruperi: cererea tot mai mare de acces la abilitățile echipei cibernetice și asistență în timpul investigațiilor privind fraudele adaugă complexitate menținerii unui proces de lucru fluid și eficient. Copilotul elimină barierele, integrând analizele, interpretările, deciziile și răspunsurile acestora pentru a crea o echipă cu adevărat fuzionată. Cele mai bune răspunsuri la probleme se bazează pe un copilot construit în cel mai bun mod. Aceasta înseamnă alimentarea lui cu acces în timp real și continuu la un set cuprinzător de date care surprinde fiecare aspect micro al sesiunilor utilizatorilor, inclusiv indicatorii biometrici, tranzacționali și malware.

Acest lucru îi permite copilotului să coreleze și să identifice modelele de atac instantaneu și în context. În plus, ceea ce ajută la deblocarea întregului potențial al copilotului GenAI este posibilitatea de a accesa informații și descoperiri Threat Intelligence din afara organizației în timp real. Fiind la curent cu cele mai recente amenințări avansate descoperite de analiști calificați în domeniul fraudelor, AI rămâne echipată pentru a combate în mod eficient riscurile de securitate emergente. În cele din urmă, copilotul GenAI trebuie să aibă acces la informații în timp real în întreaga rețea de clienți pentru a corela atacurile în curs și pentru a le opri înainte ca frauda să se producă. Învățând din incidentele dintr-o bancă, de exemplu, AI poate transfera cunoștințe și perspective pentru a consolida postura de securitate a tuturor celorlalte instituții din rețea. Această abordare interconectată îmbunătățește capacitatea de a detecta și de a răspunde la amenințări rapid și cuprinzător. Eura este copilotul GenAI al lui Cleafy, creat pentru a permite fuziunea fraudelor cibernetice la care băncile au tânjit. O nouă abordare care poate revoluționa întreaga industrie de prevenire a fraudelor bancare online. Folosind modele de IA de vârf, Eura optimizează eficiența ca niciodată. Acesta combină funcționalitățile de securitate cibernetică și antifraudă într-o interfață ușor de utilizat, eradicând barierele tradiționale dintre aceste domenii și dând putere analiștilor de toate nivelurile. Eura se integrează perfect în echipa antifraudă, oferind acces instantaneu la cunoștințele și expertiza Cleafy. Agentul simplifică sarcinile complexe prin interacțiunea limbajului natural. Cu interogări de bază, accelerează fluxul de lucru al analiștilor, de la operațiuni de rutină la sarcini complicate, cum ar fi crearea de modele sau reguli pentru răspunsuri automate. Eura nu este doar un instrument. Este un aliat strategic, injectând direct bogatia de expertiză a lui Cleafy în arsenalul fiecărei echipe antifraudă. Cu informații acționabile furnizate în timp real, Eura asigură răspunsuri rapide și luarea deciziilor în cunoștință de cauză, transformând modul în care instituțiile financiare abordează provocările de securitate. Soluțiile Cleafy, distribuite de compania SolvIT Netwoks, sunt capabile să ofere clienților cea mai înaltă calitate și expertiză în prevenirea fraudelor și atacurilor cibernetice.

