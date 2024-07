STIRI TECH Acţiuni pentru a migra din VMware Ionut Share







Achiziția VMware de către Broadcom a fost finalizată la sfârșitul anului 2023. Broadcom are însă o strategie de a muta companiile de la licențiere perpetuă la abonamente software. De asemenea, firma a schimbat licențele și a introdus pachete de software care au făcut platforma VMware mai scumpă pentru unii clienți. Deși nu este clar cum vor evolua planurile pe termen lung ale Broadcom pentru VMware, ceea ce este clar este că unele firme IT văd șansa de a folosi schimbările pe care compania le-a făcut ca o modalitate de a atrage clienții către tehnologii și servicii alternative. Faptul că va dura multe luni, dacă nu ani, pentru a migra de la VMware este o oportunitate pe care furnizorii de asistență terță parte vor să o valorifice. Organizațiile care rulează VMware on-premise iau în considerare migrarea către infrastructura hiperconvergentă. Dar o astfel de migrare ar putea dura între 18 luni și cinci ani. Rimini Street, unul dintre acesti furnizori, a identificat o oportunitate de a oferi asistență terță parte clienților VMware care au licențe perpetue și plătesc taxe mari de întreținere. „Am susținut bazele de date Oracle și produsele middleware de peste un deceniu”, au declarat oficialii Rimini Street. „Avem o metodă de a sprijini codul compilat, nu codul sursă și am susținut deja unii dintre acești clienți în care VMware face parte din staff-urile lor tehnice.”

