Atu Tech investește 6 milioane de euro în extinderea portofoliului de produse și lansează exclusiv brandul Tiandy în România







Atu Tech, magazin online de produse de securitate și importator și distribuitor român de echipamente de securitate, anunță o investiție majoră, de 6 milioane de euro, pentru revitalizarea și extinderea portofoliului de produse. Într-o mișcare strategică, compania lansează în exclusivitate brandul Tiandy în România, aducând tehnologii de supraveghere video de ultimă generație, recunoscute deja la nivel mondial, pe piața locală. Din investiția totală, 1 milion de euro a fost direcționat exclusiv către produsele Tiandy, garantând, astfel, o disponibilitate constantă și un control riguros al calității și serviciilor oferite. Anul acesta, Atu Tech a adus ajustări majore în portofoliul său, introducând tehnologii avansate și soluții de supraveghere video de ultimă generație de la Tiandy. Printre noile produse se numără seria Analog Killer, destinată segmentului entry-level, și gamele profesionale Color Maker, Tri Light, PRO, Turbo AI+ și Starlight. Aceste produse sunt echipate cu funcții avansate, cum ar fi detectarea și recunoașterea facială, iluminare duală și performanță superioară în condiții de lumină scăzută. În 2024 creșterea gamei de produse a Atu Tech a fost semnificativă, variind între 15% și 70% comparativ cu anul trecut, în funcție de categoria de produse. De exemplu, introducerea seriilor Analog Killer (camere IP la preț de camere analog) și a gamelor profesionale de la Tiandy a contribuit semnificativ la majorarea volumului de produse disponibile pe piață. „Investiția de 6 milioane de euro în revitalizarea portofoliului de produse și parteneriatul exclusiv cu Tiandy reflectă angajamentul nostru de a aduce cele mai avansate soluții de supraveghere video pe piața din România. Suntem încrezători că aceste inovații, care includ detectarea și recunoașterea facială, iluminare duală și performanță superioară în condiții de lumină scăzută, vor răspunde nevoilor variate ale clienților noștri. Această strategie ne consolidează poziția de lider în industria de securitate și sprijină creșterea continuă și adaptarea noastră la cerințele pieței”, spune Sorin Felea, Director Atu Tech. Tiandy este lider global în soluții inteligente de supraveghere video, cunoscut pentru inovațiile sale tehnologice și calitatea superioară a produselor. Brandul oferă soluții avansate atât pentru utilizatorii finali, cât și pentru instalatorii profesioniști, iar în funcție de produsele preferate se evidențiază următoarele game: Color Maker: Oferă imagini color clare chiar și în condiții de lumină scăzută datorită senzorilor puternici;

Tri Light: Utilizează iluminare duală, combinând LED și IR pentru o supraveghere eficientă pe distanțe variabile;

PRO: Produse de înaltă performanță, ideale pentru proiecte mari, cu funcții avansate de detectare și recunoaștere facială;

Turbo AI+: Integrează tehnologii AI pentru analiză video avansată, perfectă pentru proiecte complexe de securitate;

Starlight: Performanță superioară în condiții de lumină scăzută, oferind imagini detaliate pe timp de noapte. Toate camerele Tiandy sunt echipate cu tehnologia PoE (Power over Ethernet), lucru care le permite alimentarea camerelor direct prin cablul de rețea, eliminând necesitatea unei surse de alimentare separate. În combinație cu un NVR (Network Video Recorder) care suportă PoE, se reduc semnificativ costurile și se simplifică considerabil procesul de instalare, făcând aceste soluții de supraveghere extrem de atractive din punct de vedere al prețului. În plus, toate camerele Tiandy respectă standardul ONVIF, asigurând compatibilitatea cu alte branduri care au acest standard integrat în software-urile lor, oferind astfel flexibilitate maximă în integrarea sistemelor. Atu Tech deține exclusivitatea pentru distribuția produselor Tiandy în România, aspect care asigură un control riguros al calității și serviciilor oferite clienților. Cât privește vânzările aferente noului brand, Atu Tech estimează că acestea vor depăși 3 milioane de euro până la sfârșitul anului, consolidând astfel poziția sa pe piața soluțiilor de securitate și supraveghere din România.

