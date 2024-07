STIRI Mihai Kis este noul Director de Vânzări Distribuitori pentru Schneider Electric România, Moldova şi Armenia Ionut Razvan Share







Schneider Electric România își consolidează echipa de management prin numirea lui Mihai Kis în funcția de Director de Vânzări Distribuitori pentru Schneider Electric România, Moldova şi Armenia. În noul lui rol, Mihai Kis se alătură echipei de management din România, înlocuindu-l pe Cristian Deaconu, care a avansat în cadrul organizaţiei în poziția de Global Distribution Channel Leader. Absolvent al Universității Tehnice din Cluj Napoca, cu o experiență de peste 22 ani în vânzări, Mihai aduce noi perspective în strategia de creștere a companiei, cât și în relația cu partenerii. Anterior, Mihai a avut ca responsabilități în companie implementarea politicii comerciale pentru Partenerii Distribuitorii Oficiali în regiunea de nord-vest a țării și gestionarea portofoliului de clienți DIY. Cu o experiență solidă în vânzări și abilități dezvoltate în managementul clienților și partenerilor mari retail, Mihai și-a demonstrat competențele care îl recomandă pentru noul său rol. El va avea ca responsabilități stimularea vânzărilor și crearea unei experiențe de impact pentru clienții si partenerii Schneider Electric Romania. „Ne bucurăm să-l anunțăm pe Mihai Kis în rolul de Director de Vânzări Distribuitori pentru Schneider Electric România, Moldova și Armenia. Experiența sa vastă în companie, în industrie și abilitățile sale de leadership vor contribui semnificativ la consolidarea relațiilor noastre cu distribuitorii și la creșterea performanțelor noastre. Suntem încrezători că Mihai va aduce un plus de valoare echipei de management și va continua să promoveze o experiență de impact către clienții si partenerii noștri”, a spus Lucian Enaru, Country General Manager Romania, Moldova & Armenia.

