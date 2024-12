Broadcom prognozează un boom pentru cererea de cipuri AI

Proiecțiile de venituri ale cipurilor AI ale Broadcom provoacă dominația Nvidia și evidențiază cererea de procesoare AI specializate în mijlocul provocărilor globale. Boom-ul global al AI a declanșat o transformare fără precedent în industria semiconductorilor, cererea pentru cipuri AI specializate atingând cote istorice.

Cu toate acestea, industria se confruntă cu provocări complexe, inclusiv constrângerile lanțului de aprovizionare, creșterea competiției pentru supremația tehnologică între economiile majore și tensiunile geopolitice care afectează producția de cipuri.

Strategia acestei industrii este deosebit de importantă, având în vedere evoluțiile geopolitice recente, inclusiv controalele exporturilor americane asupra cipurilor avansate în China și investițiile guvernamentale masive în capabilitățile interne de producție de semiconductori în SUA, Europa și Asia.

În acest context, cele mai recente previziuni ale pieței Broadcom au evidențiat atât amploarea cererii de cipuri AI, cât și schimbările emergente în dinamica industriei printre aceste provocări.

Anunțul este și mai important, având în vedere contextul mai larg al pieței de cipuri AI, care a fost dominată predominant de Nvidia, deoarece apariția Broadcom în spațiul cipurilor AI semnalează o potențială restructurare a lanțului global de aprovizionare cu cipuri AI.

Transformarea companiei dintr-un producător tradițional de semiconductori într-un producător cheie de cipuri AI reflectă pivotul mai larg la nivel de industrie către AI, unde capacitatea de a proiecta și fabrica procesoare AI specializate a devenit un factor de diferențiere critic.

Proiecțiile privind veniturile AI ale Broadcom alimentează optimismul pieței

Poziția Broadcom pe piața de cipuri AI a fost consolidată și mai mult de acțiunile sale, care au înregistrat o creștere substanțială cu 14%, după anunțarea prognozelor privind cererea de cipuri AI.

Fapte cheie:

• Veniturile din anul fiscal 2024 ale Broadcom au crescut cu 44% de la an la an la 51,6 miliarde USD

• Veniturile din inteligența artificială au crescut cu 220% de la an la an la 12,2 miliarde USD în anul fiscal 2024

• Veniturile din semiconductori au atins un record de 30,1 miliarde USD,

datorate cipurilor AI și rețelelor

Arătând un potențial suplimentar pentru companie, raportează, de asemenea, că cererea pentru procesoarele sale personalizate AI va continua să crească în următorii ani.

Pe baza mișcărilor înainte de piață, compania era pregătită să adauge aproximativ 120 de miliarde de dolari la valoarea de piață de 843 de miliarde de dolari.

„Veniturile Broadcom din anul fiscal 2024 au crescut cu 44% de la an la an, până la un record de 51,6 miliarde USD, în timp ce veniturile din software-ul de infrastructură au crescut la 21,5 miliarde USD, ca urmare a integrării cu succes VMware”, spune Hock Tan, Președinte și CEO al Broadcom. „Veniturile din semiconductori au atins un record de 30,1 miliarde de dolari, determinate de veniturile AI de 12,2 miliarde de dolari. Veniturile din AI, care au crescut cu 220% de la an la an, au fost determinate de portofoliul nostru de lideri AI XPU și rețele Ethernet.”

Potrivit Reuters, el afirmă, de asemenea, că compania anticipează că piața AI va prezenta o oportunitate de venituri cuprinse între 60 de miliarde de dolari și 90 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2027.

Mai mult, el a dezvăluit că Broadcom și-a asigurat doi clienți majori de hyperscaler, referindu-se la marile firme de cloud computing.

Cota de piaţă şi poziţionare competitivă

Broadcom a raportat, de asemenea, că a obţinut peste 12 miliarde de dolari din veniturile totale din AI, estimate a fi între 15 și 20 de miliarde de dolari în anul fiscal 2024.

Această cifră include atât cipurile personalizate AI, cât și echipamentele de rețea utilizate în centrele de date.

Reuters raportează că analiștii TD Cowen au extrapolat din aceste cifre, sugerând că dacă Broadcom își menține cota de piață de aproximativ 70% până în anul fiscal 2027, veniturile sale din IA ar putea depăși 50 de miliarde de dolari.

Succesul Broadcom în atragerea marilor companii de tehnologie care doresc să-și reducă dependența de procesoarele AI costisitoare și limitate de aprovizionare ale Nvidia a contribuit la creșterea stocului său cu peste 62% până în prezent.

Implicații pentru industria semiconductoarelor

Prognoza Broadcom a avut un efect de unda asupra sectorului semiconductorilor.

Acțiunile companiilor rivale precum Marvell Technology, care au câștigat 5,3%, au înregistrat și ele creșteri.

Între timp, alte firme de semiconductori, cum ar fi Micron Technology, Advanced Micro Devices și Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, au înregistrat și creșteri ale prețului acțiunilor.

Optimismul din jurul prognozei cipului AI de la Broadcom s-a extins dincolo de companie însăși, ridicând sentimentul în indicele Nasdaq, care a fost susținut de entuziasmul continuu pentru AI.

