Abordarea Broadcom față de Sovereign Cloud: permiterea inovației și controlului pentru clienți

În numeroasele mele conversații cu clienții de la recenta noastră conferință europeană cu utilizatori, VMware Explore Barcelona, un mesaj a fost clar: importanța strategică a datelor alimentează cererea de servicii cloud suverane. Suveranitatea cloud este esențială în căutarea Uniunii Europene pentru o autonomie digitală sporită, cu scopul de a stimula inovația și de a sprijini întreprinderile europene în călătoria lor de transformare digitală. Vreau să subliniez faptul că Broadcom se angajează să ajute organizațiile și guvernele să își îndeplinească nevoile de transformare digitală și de suveranitate a datelor. Lucrăm îndeaproape cu furnizorii de servicii cloud (CSP) la soluții care oferă întreprinderilor un control strict asupra datelor lor, conformitatea cu reglementările și flexibilitatea de implementare. Prin prioritizarea rezidenței și controlului datelor, le permitem partenerilor și clienților noștri să-și gestioneze datele și să-și extindă operațiunile fără a compromite securitatea sau suveranitatea. VMware Cloud Foundation: Creat pentru suveranitate și flexibilitate Oferta noastră emblematică, VMware Cloud Foundation (VCF), este baza strategiei noastre și oferă cea mai bună soluție cloud suverană la prețuri competitive. De asemenea, vă îndrumă furnizorii naționali de cloud pentru a furniza servicii cloud suverane care respectă legile naționale. Cu VCF, clienții pot păstra încărcăturile critice de lucru la sediu, asigurându-se că datele lor rămân în propriile frontiere și sub controlul lor. În același timp, compatibilitatea VCF cu CSP-uri de top oferă o experiență perfectă în mediile cloud private și publice. Lucrăm cu principalii furnizori de servicii de securitate europeni pentru a construi un ecosistem puternic bazat pe VMware de soluții cloud suverane, care să permită clienților lor să treacă la cloud, asigurând în același timp cele mai înalte standarde de suveranitate a datelor. Acest model de parteneriat dă putere CSP-urilor europene să concureze eficient cu hiperscalerii la nivel mondial, oferind întreprinderilor europene servicii cloud adaptate nevoilor lor specifice. Un model de abonament per-core pentru adaptabilitate Pentru a oferi clienților noștri o mai mare flexibilitate, modelul de abonament per-core al Broadcom oferă o gamă de opțiuni în ofertele de produse, durata abonamentului și condițiile de plată. Acest model asigură că organizațiile mari și mici pot accesa soluțiile de care au nevoie la o scară și un preț în conformitate cu capacitatea și strategiile lor de investiții. Am auzit feedback pozitiv despre acest model de abonament în Barcelona.

Această abordare bazată pe abonament reflectă o tendință mai largă a industriei către soluții flexibile și rentabile, care acordă prioritate suveranității, oferind clienților europeni puterea de a naviga cu mai multă încredere în peisajul digital în evoluție. Susținerea suveranității datelor și a competitivității Pentru multe organizații europene, suveranitatea datelor este un imperativ de afaceri care alimentează competitivitatea. Produsele noastre permit organizațiilor europene să păstreze controlul asupra datelor lor și să-și construiască viitorul digital, rămânând în același timp aliniate cu cadrele de reglementare europene. Cu tot mai multe organizații care plănuiesc să readucă anumite sarcini de lucru la sediu, Broadcom le permite companiilor să se adapteze la aceste cerințe prin ecosistemul VMware. Soluțiile noastre simplifică conformitatea, oferind instrumente pentru a gestiona păstrarea datelor, controlul și suveranitatea în orice mediu IT preferat, ceea ce este deosebit de crucial pe măsură ce organizațiile caută să se extindă și să se dezvolte. Inovare și creștere pentru IMM-urile europene și extinderi Desigur, organizațiile aflate în diferite stadii de transformare digitală. Soluțiile noastre sunt concepute pentru a sprijini clienții oriunde s-ar afla în călătoria lor.

Pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa, flexibilitatea și scalabilitatea sunt esențiale pentru a concura. Soluțiile noastre scalabile oferă acces accesibil la infrastructura cloud, permițând acestor companii să se extindă în propriul ritm, fără a fi afectate de modele de prețuri restrictive. Și oferim partenerii CSP din întreaga lume să asiste. Satisfacerea cererii de AI suverană Creșterea IA suverană prezintă provocări unice, mai ales că organizațiile

încearcă să echilibreze controlul datelor cu inovația bazată pe inteligență

artificială. Lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri strategici pentru a introduce servicii bazate pe inteligență artificială care respectă confidențialitatea și suveranitatea datelor. Această colaborare dă putere clienților să valorifice potențialul AI într-un cadru care acordă prioritate considerentelor de reglementare și etice – un factor esențial, deoarece organizațiile caută să încorporeze AI în mod responsabil în operațiunile lor. Angajamentul Broadcom față de un viitor cloud suveran și competitiv pentru Europa Abordarea noastră față de cloud suveran se concentrează pe oferirea de flexibilitate, control și inovație pentru clienții și partenerii noștri din întreaga Europă. Oferind soluții care răspund nevoilor specifice ale organizațiilor europene, fie că preferă să opereze on-premise sau în cloud, le ajutăm să crească, să concureze și să navigheze într-un peisaj din ce în ce mai digital și bazat pe date. Pe măsură ce cererea pentru soluțiile cloud sovereign continuă să crească, Broadcom va continua să se asigure că organizațiile europene au acces la medii cloud scalabile, sigure și conforme. Suntem mândri să sprijinim partenerii noștri CSP în timp ce concurează cu hiperscalarele globale, oferind o alternativă cu adevărat europeană care susține controlul datelor, conformitatea cu reglementările și independența tehnologică. Prin munca noastră, dăm posibilitatea ecosistemului tehnologic al Europei să prospere, în timp ce sprijinim ambițiile clienților noștri într-o lume în schimbare rapidă. de Hock Tan, Președinte și director executiv Broadcom

