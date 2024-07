ENTERTAINMENT FEATURED STIRI Lenovo lansează Tab Plus, tableta cu opt difuzoare JBL Ionut Share







Lenovo™ a lansat Lenovo Tab Plus, o tabletă multimedia care oferă o experiență audio remarcabilă datorită celor opt difuzoare JBL cu structură de tip matrix Hi-Fi, optimizată de tehnologia Dolby Atmos®. Concepută pentru iubitorii de muzică, pe lângă sistemul audio premium, tableta de 11,5 inch este dotată cu un ecran 2K care redă imagini intense, dar și cu un suport reglabil pentru o utilizare optimă din orice unghi. „Tabletele au evoluat pentru a răspunde nevoilor oamenilor care alternează între muncă, studiu și distracție, oferind un echilibru perfect între mobilitate și performanță,” a spus Tony Chen, Vicepreședinte Tablets din cadrul Intelligent Devices Group, Lenovo. „Pe măsură ce piața tabletelor își revine1, clienții se pot aștepta la o diversificare mai mare a produselor Lenovo, cu caracteristici adaptate nevoilor lor specifice. Lenovo Tab Plus este un exemplu de tabletă completă, care oferă un sunet premium pentru o experiență de divertisment cu adevărat imersivă.” Inspirație cu fiecare ritm Un dispozitiv ideal pentru iubitorii de muzică, Lenovo Tab Plus transformă orice locație într-un sanctuar personal dedicat divertismentului, datorită sunetului stereo clar cu o putere de 26W. Echipată cu opt difuzoare JBL Hi-Fi, incluzând patru tweetere matrix și patru woofere cu distribuție echilibrată a puterii integrate în 4 carcase de boxe cu o capacitate totală de 22 cc, tableta animă orice încăpere, oferind un bas profund și pronunțat, precum și frecvențe înalte clare. În plus, este echipată cu tehnologia Dolby Atmos și poate susține un format audio de înaltă rezoluție de 24 de biți și o frecvență de 96kHz atunci când sunt utilizate căștile. Pentru a maximiza funcționalitatea tabletei și sistemul audio proiectat și conceput împreună cu JBL, Lenovo Tab Plus poate fi transformată într-o boxă Bluetooth® care asigură un sunet impecabil oriunde, fiind redat de pe un dispozitiv personal, cum ar fi un smartphone, și este echipată cu un suport integrat care permite un unghi de vizualizare de până la 175 de grade. Pentru o personalizare optimă a sunetului, tableta vine cu o aplicație de control al volumului care permite ajustarea precisă a setărilor audio. Cu ajutorul aplicației, tableta mărește automat volumul când aplicația preferată de muzică sau podcast este deschisă și reduce sunetul atunci când este selectat un browser, printre alte funcții. O experiență completă de divertisment Lenovo Tab Plus oferă o experiență de divertisment completă, datorită combinației dintre performanțele sonore și ecranul 2K certificat TUV2 de 11,5 inch, cu o rată de refresh de 90Hz, care completează sunetele clare și basul vibrant cu imagini vii și o grafică expresivă. Ecranul cu certificare TUV a fost supus unor teste riguroase, pentru reducerea efectelor de lumină albastră și eliminarea fluctuațiilor, asigurând astfel un confort optim pentru ochi. Pentru divertisment non-stop, chiar și în mișcare, tableta este echipată cu o baterie de 8600 mAh, care oferă până la 12 ore3 de redare a conținutului și beneficiază de încărcare rapidă de 45W, atingând capacitatea maximă în doar 90 de minute3. Cea mai nouă tabletă multimedia de la Lenovo este echipată cu un procesor MediaTek™ Helio G99, oferă până la 256 GB de stocare integrată4 cu opțiunea de extindere prin intermediul unui card MicroSD (vândut separat) și este rezistentă la apă și praf, având certificarea IP525. Tableta dispune de funcția Immersive Reading Mode, prin intermediul căreia imaginea este reglată fin, simulând culorile paginilor unei cărți și se poate transforma într-o ramă foto digitală sau într-un ceas prin intermediul modului Standby. Modul Standby se activează7 automat când Lenovo Tab Plus nu este utilizată și se încarcă în modul landscape cu ajutorul suportului. Lenovo Tab Plus asigură protecția utilizatorilor datorită dashboard-ului dedicat confidențialității care facilitează gestionarea permisiunilor și oferă actualizări timp de 2 ani cu 4 ani de patch-uri de securitate până în iunie 2028. De asemenea, este disponibilă cu Lenovo Premium Care6 pentru asistență tehnică personalizată și Lenovo Accidental Damage Protection One6 pentru protecție împotriva daunelor accidentale, cum ar fi căderile sau stropirilor. Tableta este compatibilă cu Lenovo Tab Pen Plus, cu încărcătorul de perete Lenovo 68W USB-C Wall Charger, cu tastatura wireless Lenovo Multi-Device și cu o husă de protecție realizată din material Dupont™ Tyvek® și piele PU6. Prețuri și disponibilitate Lenovo Tab Plus este disponibilă în România, cu un preț de pornire de la 1299 RON.

