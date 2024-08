AI. NEWS FEATURED STIRI #HONORtheChallenger: O mișcare virală pe social media, susținută de sportivi, aduce în prim-plan provocările persoanelor cu ALS Ionut Razvan Share







O provocare virală pe rețelele sociale a crescut semnificativ conștientizarea asupra comunității ALS (scleroză laterală amiotrofică), având un rol de catalizator în dezvoltarea tehnologiei accesibile. În onoarea curajului celor care înfruntă zilnic provocări, hashtagul #HONORtheChallenger a câștigat o atenție considerabilă în ultimele săptămâni, celebrând spiritul celor care depășesc limitările cauzate de ALS și aducând în prim-plan comunitatea ALS. Participanții la provocare sunt invitați să adopte o poziție atletică, să posteze fotografia însoțită de hashtagul #HONORtheChallenger și să nominalizeze alte persoane pentru a se alătura inițiativei. Peste 4.000 de oameni din întreaga lume s-au alăturat acestei mișcări online, printre care și sportivi de renume, precum gimnastul britanic Nile Wilson, care și-au exprimat susținerea. Hashtagul viral a adunat 85.000.000 de vizualizări și a generat 11.000.000 de interacțiuni la nivel global, atrăgând atenția asupra acestei cauze importante. „Am fost inspirat de spiritul de provocare din spatele acestui proiect și de modul în care subliniază reziliența și tăria comunității ALS,” a declarat Nile Wilson, gimnast britanic premiat. „Sper ca această inițiativă să încurajeze mai multe companii să dezvolte tehnologii AI accesibile care să sprijine sportivii răniți sau cu dizabilități.” Tehnologia Multimodal AI Eye Tracking de la HONOR devine accesibilă pentru toți În dezvoltarea noilor tehnologii, nevoile persoanelor cu dizabilități sunt adesea neglijate. Fundațiile internaționale ALS luptă pentru creșterea gradului de conștientizare pentru a încuraja inovațiile care pot sprijini aceste comunități. În concordanță cu angajamentul său pentru inovații centrate pe utilizator, HONOR devine primul brand de smartphone-uri care introduce tehnologia de urmărire a privirii bazată pe intenție prin intermediul sistemului de operare MagicOS 8.0. Această tehnologie bazată pe AI permite utilizatorilor să interacționeze cu smartphone-ul doar prin mișcarea ochilor, pentru a deschide notificări și aplicații. Funcția va fi disponibilă pe dispozitivele globale începând cu 27 august 2024.

