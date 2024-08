FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI ANCOM propune actualizarea tarifelor privind utilizarea resurselor de numerotație Ionut Razvan Share







Autoritatea Natională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a lansat în consultare publică un proiect de decizie prin care se revizuiesc tarifele de utilizare a resurselor de numerotație datorate de furnizorii de telefonie și se introduce un mecanism de stabilire a acestora prin utilizarea Indicelui Prețului de Consum (IPC), care ia în calcul evoluțiile prețurilor. Începând cu anul 2025, ANCOM va stabili și va publica, în luna noiembrie a fiecărui an, tarifele de utilizare a resurselor de numerotație, aplicabile în anul următor. Modificări propuse Prin proiectul supus consultării publice se propune revizuirea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotație, introducerea unui mecanism predictibil și transparent de stabilire a acestora, dar și clarificarea modalităților de încasare în anumite cazuri a căror nevoie de reglementare a reieșit din practică. Nivelul tarifelor de utilizare pentru majoritatea categoriilor de numerotație a fost stabilit în anul 2007, situându-se printre cele mai scăzute din Europa, nemaifiind modificat până în prezent. Pentru revizuirea tarifelor, Autoritatea propune aplicarea la tarifele actuale a Indicelui prețurilor de consum (IPC lunar) publicat de către Institutul Național de Statistică (INS), aferent perioadei septembrie 2007 – iunie 2024. Tarifele revizuite vor rămâne în continuare unele dintre cele mai mici tarife de utilizare a resurselor de numerotație din zona europeană. Spre exemplu, tarife similare sau mai mici sunt stabilite în Cipru, Finlanda, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Republica Slovacă și mai mari în Bulgaria, Croația, Estonia, Franța, Grecia, Ungaria, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Spania, Elveția sau Turcia. În plus, în unele țări (de exemplu Cipru, Italia, Țările de Jos, Republica Slovacă, Grecia, Ungaria, Portugalia, Elveția), pe lângă tariful anual de utilizare se plătește și un tarif administrativ care este aplicabil la alocarea resurselor de numerotație. Pentru a oferi predictibilitate, în luna noiembrie a fiecărui an, Autoritatea va stabili și publica tarifele de utilizare a resurselor de numerotație pentru anul următor. Procesul de consultare publică Proiectul de decizie pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotație poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 11.09.2024, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

