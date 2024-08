FEATURED SMARTPHONES STIRI TECH realme: tehnologia SuperSonic de 320W alimentează telefonul în doar 4 minute Ionut Razvan Share







realme a redefinit standardele industriei cu tehnologia sa de încărcare de ultimă generație. 320W SuperSonic Charge realizează progrese fără precedent în ceea ce privește puterea, siguranța și eficiența, aducând încărcarea rapidă la noi înălțimi și transformând experiența utilizatorului în întreaga industrie. 320W SuperSonic Charge reprezintă o altă etapă fără precedent pentru realme în domeniul încărcării rapide, după introducerea tehnologiei de 240W a telefonului realme GT3 în februarie 2023. Această tehnologie revoluționară oferă de departe cea mai rapidă putere de încărcare din lume. 320W, realizând o performanță istorică: făcând posibilă încărcarea completă a unui smartphone în doar 4 minute și 30 de secunde. În numai un minut, alimentatorul de 320W poate încărca un telefon până la capacitatea de 26% și este nevoie de mai puțin de două minute pentru a încărca un telefon la peste 50%*. De ani de zile, industria telefoanelor mobile se luptă cu sarcina aparent imposibilă de a găsi echilibrul corect între putere ridicată, dimensiuni compacte și siguranță pentru încărcarea rapidă. realme a dedicat doi ani de cercetare pentru a aborda această provocare a industriei. Încărcarea SuperSonic de 320W utilizează tehnologii de ultimă oră: Baterie pliabilă -realme a introdus o baterie pliabilă revoluționară, atingând o capacitate impresionantă de 4420mAh. Inspirată de mecanica dispozitivelor pliabile, această baterie oferă patru celule individuale care pot fi încărcate simultan. Fiecare celulă are o grosime de sub 3 mm, dar oferă o creștere de 10% a capacității față de modelele tradiționale. Este prima baterie de smartphone cu patru celule din lume, permițând viteze de încărcare mai rapide.

Siguranță în timpul alimentării cu noul transformator AirGap: Atent la preocupările utilizatorilor privind siguranța la încărcarea de mare putere, realme a introdus primul transformator de tensiune "AirGap" din industrie. Această tehnologie revoluționară prezintă o conversie electromagnetică avansată fără contact pentru smartphone-uri. În caz de defecțiuni grave, cum ar fi întreruperile de circuit, asigură că tensiunea înaltă rămâne izolată de baterie, creând o legătură de încărcare practic fără riscuri. Transformatorul este ultra-compact, măsurând mai puțin decât vârful unui deget. Acesta reduce tensiunea la doar 20V pentru a proteja bateria, menținând în același timp o eficiență de conversie și o gestionare termică excepționale, permițând încărcătorului SuperSonic Charge de 320W să atingă o eficiență energetică impresionantă de aproximativ 98%.

Densitate maximă de putere și compatibilitate de neegalat: Încărcătorul de 320W SuperSonic Charge, cunoscut sub numele de "Pocket Cannon", se mândrește cu o densitate de putere incredibilă de 3,3W pe centimetru cub. Acesta depășește reperul stabilit de realme 240W, păstrând în același timp o dimensiune similară încărcătorului de 240W. Proiectat pentru a sparge barierele de încărcare proprietare, acesta suportă majoritatea protocoalelor avansate de încărcare mainstream – inclusiv UFCS (până la 320W), PD și SuperVOOC, oferind o compatibilitate cu pentru toate. Cu două ieșiri USB-C pentru încărcare rapidă simultană – 150W pentru telefoanele realme și 65W pentru laptopurile compatibile – încărcătorul SuperSonic de 320W este soluția supremă pentru eficiență și confort Șase tehnologii de ultimă oră În plus față de încărcarea rapidă, realme conduce cu mândrie calea progreselor mobile futuriste cu lansarea a șase noi tehnologii în trei domenii cheie: AI, Performanță și Imagistică. Primul ecran cu afișaj antireflex din lume pentru smartphone-uri, inspirat de structura ochiului unei molii. Acest ecran inovator minimizează reflexiile cu până la 80%, oferind o textură asemănătoare hârtiei pentru o vizualizare confortabilă chiar și în lumina puternică a soarelui. Tehnologia AI Motion Picture a realme, dezvoltată de NEXT AI, aduce la viață amintirile dragi prin transformarea unei singure imagini într-un videoclip dinamic de 25 de cadre, reînviind poveștile ascunse în fotografiile vechi și transformând momentele statice în narațiuni vibrante. Pentru gameri, realme îmbunătățește experiența cu AI Gaming Super Resolution, valorificând inteligența artificială pe dispozitiv pentru a oferi imagini clare, ușurând în același timp sarcina de lucru a chipset-ului. Motorul de vibrații 4D Game Vibration oferă acum vibratii haptice diferite în peste o sută de acțiuni din jocuri, inclusiv arme, abilități, coliziuni și pași, susținând fără probleme titluri populare precum Honor of Kings. Realme Holo Audio permite poziționarea sunetului pentru a vă asigura că alertele de apeluri primite nu vă întrerup concentrarea asupra jocurilor. realme introduce și primul buton solid-state cu funcționalitate glisantă, proiectat pentru a oferi un control rapid și intuitiv pentru funcții precum zoom sau declanșare cameră Prin îmbinarea inovației tehnologice cu cunoștințele profunde ale consumatorilor, realme se angajează să creeze produse de înaltă performanță care să ridice nivelul experiențelor fanilor și utilizatorilor, oferind tinerilor din întreaga lume o tehnologie excepțională care le depășește așteptările.

