Clienții Orange Money care recomandă cardul de credit pot primi 150 lei pentru fiecare utilizator nou

Orange Money lansează o nouă campanie prin care răsplătește loialitatea clienților. Astfel, toți cei care recomandă cardul de credit Orange Money unor noi utilizatori, iar aceștia îl activează și îl folosc pentru plata cumpărăturilor, în perioada 14 iunie – 31 iulie 2022, primesc 150 lei pentru fiecare utilizator recomandat.

Clienții vor regăsi un link unic de acces în aplicația Orange Money, în meniul „Recomandă Orange Money”, pe care îl vor putea distribui fiecărui prieten pe care doresc să-l invite să solicite emiterea cardului de credit. Bonusul se acordă direct în contul Orange Money al clientului care a făcut recomandarea, atunci când invitații acestuia utilizează cardul de credit pentru prima tranzacție de plată de minimum 50 lei, în magazine sau online, până pe 15 august 2022.

Toți cei care își doresc cardul de credit pot aplica pentru emiterea acestuia 100% online, direct din aplicația Orange Money. Procesul de analiză este rapid, iar după aprobare cardul de credit virtual se emite instant în aplicație și clienții îl pot utiliza imediat pentru cumpărături pe internet sau plăți cu telefonul ori cu ceasul. Cardul poate fi administrat simplu, direct din aplicație, și pentru setarea limitelor de tranzacționare, blocare/deblocare card, reemitere cod PIN, vizualizarea tranzacțiilor, a limitei de credit disponibilă, a sumelor de plată, precum și pentru administrarea beneficiilor oferite.

Toți cei care utilizează cardul de credit Orange Money au o serie de avantaje speciale ce îi ajută să-şi gestioneze resursele financiare mai simplu şi eficient. Aceștia pot alege să ramburseze între 2 și 24 de rate fără dobândă fiecare plată de minimum 300 de lei efectuată oriunde în lume, în magazine sau online. Mai mult, pot opta pentru pachetele cu beneficii extra, Extra Save și Extra Travel, pentru plăți la supermarket sau în călătorii, în funcție de nevoile proprii, cu 7% cashback în fiecare lună. În plus, fiecare tranzacție efectuată în magazinele Orange sau pe www.orange.ro este răsplătită cu extra puncte Orange Thank You.

Produsele Orange Money, inclusiv cardul de credit, sunt accesibile utilizatorilor din orice rețea de telefonie mobilă din România care descarcă aplicația Orange Money din Google Play sau Apple Store și urmează pașii pentru înrolarea 100% online.