Ce trebuie să știi despre utilizarea cartelelor preplătite pentru serviciile telecom

ANCOM primește frecvent reclamații de la utilizatorii de cartele preplătite, legate în special pierderea numărului de telefon din cauza nerespectării termenelor de reîncărcare prevăzute de furnizori. În acest context, Autoritatea transmite utilizatorilor o serie de informații utile și recomandări pentru utilizarea, în condiții optime, a serviciilor de telefonie și internet prin intermediul cartelelor preplătite. Cartelele preplătite oferă avantajul unui control mai riguros al consumului de voce și date și, implicit, al costurilor asociate utilizării acestora. De asemenea, ofertele sunt mai dinamice şi utilizatorii pot opta cu ușurință pentru ofertele adaptate nevoilor lor de consum. Totuși, cei care aleg acest tip de servicii trebuie să aibă în vedere reîncărcarea periodică a cartelei și, eventual, activarea unei opțiuni cu beneficii suplimentare. În cazul serviciilor furnizate prin intermediul cartelelor preplătite, drepturile şi obligaţiile părţilor sunt stabilite printr-un document numit Termenii şi condiţiile generale pentru utilizarea serviciilor preplătite, acesta înlocuind un contract formal. Astfel, cartelele preplătite sunt utilizate în acord cu oferta comercială disponibilă la momentul activării planului tarifar și prin acceptarea implicită a acestor termeni și condiții. Este important de știut că metodele de reîncărcare a cartelelor preplătite, perioada de valabilitate/de grație a cartelei sau condițiile de activare și reactivare a opțiunilor sau planurilor tarifare sunt stabilite de fiecare furnizor, în funcție de politica sa comercială. Legislația din domeniul comunicațiilor electronice nu stabilește condiții concrete pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice prin intermediul cartelelor preplătite și nici nu abilitează ANCOM să intervină în modul în care furnizorii își stabilesc ofertele comerciale. De regulă, după expirarea perioadei de valabilitate a creditului/opțiunii, furnizorii pot oferi o perioadă de grație, care începe în ziua următoare expirării perioadei de valabilitate și pe parcursul căreia utilizatorul poate fi apelat și poate apela doar anumite numere gratuite. În situația în care utilizatorul nu efectuează o reîncărcare înainte de expirarea perioadei de grație, accesul la servicii este complet restricționat, iar cartela nu mai poate fi utilizată. În această situație, numărul de telefon poate fi alocat altui abonat, dar cu respectarea perioadei de carantină de 60 de zile, potrivit legii. Recomandări Utilizatorii sunt sfătuiți ca înainte de utilizarea unei cartele preplătite să verifice: planurile tarifare oferite de furnizor, precum și promoțiile valabile: pe lângă planurile tarifare standard, în anumite perioade, furnizorii pot lansa, în funcție de politica comercială, promoții la anumite opțiuni;

termenul de valabilitate a fiecărei opțiuni: furnizorul își poate stabili termene de valabilitate diferite în funcție de planurile tarifare din oferta sa comercială;

modalitățile de reînnoire a cartelei: în funcție de furnizorul ales, reînnoirea se poate face online, prin încărcare cu credit în magazinele furnizorilor, printr-un cod de reîncărcare, prin transfer de credit etc.

termenul de activare/reactivare a unei extraopțiuni: activarea se poate face automat sau ca urmare a unor demersuri ale utilizatorilor, de aceea este indicat ca serviciile să nu fie utilizate până la confirmarea activării acesteia.

perioada de grație: aceasta variază în funcție de furnizor și ofertele disponibile.

