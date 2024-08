STIRI Binance, prima platformă de tranzacționare a activelor digitale care susține EURI Ionut Razvan Share







Banking Circle S.A., banca de plăți inovatoare bazate pe tehnologie, a convenit cu Binance Pay, tehnologia de top de plată cripto contactless, pentru a facilita plățile EURI pe platforma Binance Pay. Integrarea EURI în Binance Pay permite utilizatorilor să tranzacționeze cu ușurință cu acest stablecoin, sporind utilitatea monedelor digitale în tranzacțiile financiare de zi cu zi. La 28 august 2024, Binance a devenit prima platformă de tranzacționare a activelor digitale care a susținut EURI, token-ul inaugural de monedă electronică al Banking Circle, conform cu reglementările MiCAR. Jonathan Lim, șeful global al Binance Pay, a declarat: „La Binance Pay, ne angajăm să îmbunătățim sistemul nostru de plată pentru a simplifica și optimiza experiența zilnică a tranzacțiilor pentru utilizatorii noștri. Integrarea EURI este un pas semnificativ către transformarea monedelor digitale într-o metodă de plată obișnuită, încurajând astfel o mai mare incluziune financiară și stimulând inovația în peisajul global al plăților”. Daniel Lee, șeful Web 3 AL Banking Circle: „Cooperarea noastră cu Binance Pay ne permite să ne valorificăm punctele forte în tehnologia financiară pentru a îmbunătăți eficiența și securitatea plăților digitale. Introducerea EURI în ecosistemul Binance Pay este un pas cheie către adoptarea mai largă a monedelor digitale”. Această colaborare subliniază atât angajamentul Binance Pay, cât și al Banking Circle de a stimula adoptarea pe scară largă a monedelor digitale, deschizând calea pentru o acceptare și o utilizare mai largă în tranzacțiile financiare de zi cu zi.

