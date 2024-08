MOBILE NETWORKS STIRI ANCOM lansează în consultare publică noua versiune a proiectului de decizie privind procedura de informare pentru furnizorii de servicii intermediare Ionut Razvan Share







Autoritatea lansează în consultare publică o nouă versiune a proiectului de decizie privind procedura de informare pentru furnizorii de servicii intermediare, simplificată față de abordarea inițială. Informațiile privind serviciile oferite vor fi transmise de către furnizori prin intermediul serviciului „My ANCOM”. Prin stabilirea unei proceduri de informare ce trebuie să o parcurgă furnizorii de servicii intermediare al căror loc de stabilire este în România, ANCOM, în calitatea sa de coordonator al serviciilor digitale, urmărește transparentizarea activității furnizorilor din România, în sensul prevederilor Legii nr. 50/2024. Procesul contribuie la comunicarea eficientă între furnizori și ANCOM, dar, în același timp, permite o mai bună cunoaștere a dimensiunii și a tendințelor pieței în care acești furnizori de servicii intermediare activează. Totodată, pentru protecția drepturilor destinatarilor serviciilor prestate de către furnizorii de servicii intermediare, identificarea și cunoașterea acestora facilitează activitatea de supraveghere a respectării prevederilor Regulamentului privind serviciile digitale, activitate ce cade în sarcina ANCOM. Procedura de informare pentru furnizorii de servicii intermediare Procedura de informare se aplică atât furnizorilor de servicii intermediare existenți la data intrării în vigoare a deciziei, cât și celor care vor oferi, după intrarea în vigoare a deciziei, cel puțin unul dintre următoarele tipuri de servicii intermediare: simplă transmitere, stocare în cache, găzduire (în măsura în care furnizorul pune la dispoziție infrastructura tehnică de stocare necesară furnizării serviciului) sau motoare de căutare online. Astfel, furnizorii de servicii intermediare, care își au locul principal de stabilire în România ori reprezentantul lor legal este stabilit în România, trebuie să transmită ANCOM, la adresa informare.dsa@ancom.ro, în termen de 45 zile de la data începerii oferirii serviciilor sau de la data intrării în vigoare a deciziei, după caz, o informare care conține datele lor de identificare, incluzând adresa URL sau, după caz, adresele URL ce conțin informații referitoare la acestea. Conform noii versiuni a deciziei, după primirea informării, ANCOM creează conturi individuale de acces la serviciul „My ANCOM”. Informațiile ce trebuie transmise ANCOM sunt conținute în anexa la proiectul de decizie. Consultare publică pentru modificarea Deciziei nr. 336/2013 De asemenea, ANCOM pune în consultare publică și modificarea Deciziei nr. 336/2013, pentru alinierea modalităţii prin care Autoritatea transmite prin mijloace electronice parola unică în cazul furnizorilor de servicii poștale, precum si a numelui de utilizator pentru aplicația de raportare în cazul furnizorilor persoane fizice prevăzuți în Decizia ANCOM nr. 423/2023. Procesul de consultare publică Proiectul de decizie privind procedura de informare pentru furnizorii de servicii intermediare poate fi consultat aici, iar proiectul de decizie privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații nr. 336/2013 aici. Observaţiile şi propunerile pot fi transmise până la data de 09.09.2024, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

