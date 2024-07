Games STIRI TECH Benq anunță noul monitor MOBIUZ EX321UX cu tehnologie Mini LED Ionut Razvan Share







BenQ, un brand de renume mondial de dispozitive pentru lifestyle și pionier al tehnologiei de afișaj profesional, anunță noul monitor de gaming MOBIUZ EX321UX, un model conceput pentru a oferi detalii bogate și să rafineze experiența de gaming. Conceput pe baza tehnologiei Mini LED, noul monitor de gaming este ideal atât pentru PC cât și pentru utilizatorii de console. La baza modelului BenQ MOBIUZ EX321UX se află noul motor PixSoul Engine, o inovație dezvoltată de BenQ. Această tehnologie avansată utilizează inteligența artificială pentru a crea moduri de culoare și pentru a ajusta în timp real luminozitatea și contrastul, oferind astfel o experiență de joc fără egal. Dedicată gamerilor, această soluție tehnologică asigură performanțe optime și o calitate vizuală remarcabilă. Modelul EX321UX de la BenQ utilizează cel mai nou panou Mini LED, oferind o luminozitate impresionantă de 1000 nits și tehnologie HDR 1000. Cu 1152 de zone de local dimming și o acoperire de 99% a spectrelor de culoare DCI-P3 și Adobe RGB, acest monitor asigură culori vibrante și detalii excepționale. Pe lângă afișajul de excepție, noul monitor din seria MOBIUZ este echipat cu primul eARC integrat de la BenQ, oferind suport pentru până la 7.1 canale audio surround, garantând o experiență audiovizuală de top. Cu ajutorul platformei Colour Shuttle, utilizatorii pot partaja profiluri cu presetări adaptate pentru jocurile populare, iar funcțiile KVM și Scenario Mapping permit monitorului să gestioneze cu ușurință consolele de gaming. EX321UX va fi disponibil în Europa la sfârșitul lunii iulie. Pentru a afla mai multe despre monitoarele din seria EX și variațiile de caracteristici între modele, vă rugăm să vizitați pagina de produs BenQ EX321UX. Specificații: Diagonală – 31.5 inch

Rezoluție – 3840 x 2160 pixeli

Panou- IPS Mini LED cu 1152 zone de iluminare

Luminozitate typ – 700nits

Luminozitate maximă – 1000nits cu HDR

HDR10, VESA DisplayHDR 1000

Timp de răspuns – 1ms

Rată de refresh – 144Hz

Spectru de culoare – 99% Adobe RGB și DCI-P3

Culori afișate – 1.07 miliarde

Consum – 274W max, 80W normal și 0.5W în sleep mode

Power Delivery – USB C Thunderbolt 3 65W

Conectivitate – 1x HDMI 2.1 eARC, 2x HDMI 2.1, 1x DP 2.1, 1x USB C PD65W, 1x USB Type C, 3x USB Type A, 1x USB Type C downstream

