Raport PwC: Majoritatea angajaților din România vor să utilizeze AI și să învețe competențe noi, pe fondul volumului de muncă în creștere și al schimbărilor accelerate din companii

Schimbările accelerate din companii și volumul de muncă mult mai mare din ultimele 12 luni i-au determinat pe angajații din România să învețe utilizarea noilor tehnologii, arată rezultatele pentru țara noastră ale sondajului PwC Workforce Hopes & Fears 2024. Principalii factori care vor remodela în continuare locurile de muncă vor fi schimbările preferințelor clienților și ale reglementărilor guvernamentale, urmate de apariția de tehnologii noi, de exemplu, AI sau robotică, cred aproape 40% dintre angajații români. Comparativ, la nivel global, schimbările tehnologice se află pe primul loc în topul factorilor care vor afecta locurile de muncă, fiind menționate de 46% dintre respondenți. ”Angajații au început să resimtă din ce în ce mai mult presiunile schimbărilor cu care se confruntă companiile în ultimii ani și care se reflectă în eforturi pentru a ține pasul cu noile tehnologii, reglementări și alte tendințe din economie. Vestea bună este că manifestă optimism și implicare, majoritatea arătându-se pregătiți să se adapteze la noi moduri de lucru, să deprindă alte competențe și să utilizeze tehnologii emergente, așa cum este GenAI. În aceste condiții, angajatorii trebuie să se asigure că investesc atât în angajați, cât și în tehnologii pentru a atenua presiunile și pentru a păstra talentele”, a declarat Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner PwC România. Majoritatea respondenților (87%) arată că sunt pregătiți să se adapteze la noi moduri de lucru și văd potențialul de a utiliza GenAI pentru a-și crește eficiența. Totuși, peste o treime manifestă teamă pentru siguranța locului de muncă. Astfel, 53% dintre angajați se simt încrezători în siguranța locului de muncă, dar 36% spun că schimbările recente îi îngrijorează. ”GenAI are potențialul să transforme modelele de afaceri și să schimbe fundamental anumite industrii. Companiile trebuie să evalueze cu precauție riscurile asociate și, în același timp, să acționeze rapid pentru a profita de oportunități. Însă acest demers are șanse de succes doar cu implicarea angajaților. Cultivarea transparenței și încrederii în implementarea strategiei privind GenAI poate ajuta angajații să se simtă încurajați să experimenteze și, în cele din urmă, să inoveze cu ajutorul acestei tehnologii”, explică Daniel Anghel, Partener and Leader Tax, Legal & People PwC România. Pe lângă schimbările resimțite în ultimele 12 luni, angajații au și alte îngrijorări. Deși au mai multă siguranță financiară decât anul trecut, majoritatea sunt stresați din cauza banilor pentru că, deși își pot plăti facturile, nu le mai rămân destui pentru economii, vacanțe sau cheltuieli suplimentare. Angajații adoptă AI pentru a reduce presiunile la locul de muncă O treime dintre angajați și aproximativ 40% dintre directori generali (conform PwC CEO Survey) cred că timpul petrecut în activități administrative este ineficient ​​și sunt de acord că GenAI i-ar putea ajuta să economisească acest timp. Utilizarea GenAI la locul de muncă nu s-a răspândit încă pe scară largă. În timp ce 51% dintre lucrători afirmă că au folosit GenAI la locul de muncă cel puțin o dată în ultimele 12 luni, doar 5% o folosesc zilnic și 13% săptămânal. În acest context, doar 27% dintre respondenții români se așteaptă ca GenAI să le schimbe fundamental profesia în mai puțin de cinci ani, față de 40% la nivel global. Competențele. o monedă de schimb valoroasă Perfecționarea a devenit foarte valoroasă pentru angajați, pe care o consideră un element de diferențiere a companiei. Circa 60% dintre respondenți spun că angajatorul le oferă oportunități adecvate de a dobândi noi competențe utile în carieră, iar 46% arată că aceste oportunități reprezintă un factor cheie atunci când decid să rămână sau să plece la alt loc de muncă. “Inovația tehnologică a remodelat întotdeauna piața muncii și a creat noi oportunități. Deși inteligența artificială (AI) este adoptată rapid și poate îndeplini mai multe sarcini decât tehnologiile anterioare, aceasta nu va duce la o scădere generală a locurilor de muncă. Cu toate acestea, este esențial să ne adaptăm la noile realități. Studiul “Hopes & Fears Survey 2024″ confirmă încă o dată necesitatea unei atitudini proactive față de învățarea continuă atât din partea angajatorilor, cât și a angajaților, în timp ce flexibilitatea și deschiderea la schimbare sunt atuuri esențiale pe o piață a muncii remodelată de inteligența artificială, precum și perturbată semnificativ de contextul geopolitic și economic”, arată Oana Munteanu, Director People & Organisation PwC România. Satisfacția locului de muncă a crescut, iar salariul rămâne cel mai important criteriu Principalul factor care îi motivează pe angajați este un salariu echitabil bazat pe performanță. Din cei 86% dintre respondenți care au apreciat ca fiind foarte și extrem de important să fie plătiți corect, 72% spun că actualul loc de muncă le oferă o remunerație mulțumitoare. De asemenea, angajații au considerat că munca satisfăcătoare, colaborativă și flexibilă este foarte importantă. Satisfacția profesională a crescut ușor, de la 53% în 2023, la 59% dintre angajați care s-au arătat în acest an mulțumiți. Cu toate acestea intenția de a schimba angajatorul este exprimată de 20% dintre respondenți, comparativ cu 18% în 2023. Despre sondaj Sondajul Global Workforce Hopes and Fears Survey 2024 al PwC se bazează pe un sondaj efectuat în rândul a peste 56.000 de angajați din 50 de țări și regiuni, dintre care peste 500 din România.

