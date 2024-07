STIRI TECH ATEN: Calitatea prezentării conținutului educațional – scenarii de utilizare Ionut Razvan Share







În contextul educațional modern, prezentarea conținutului într-un mod captivant și eficient reprezintă o provocare majoră pentru a face învățarea cât mai accesibilă și atractivă. Fiecare spațiu educațional, fie că este vorba de săli mari, Aula Universitară sau săli de clasă, are cerințe specifice care necesită soluții adaptate. Profesorii au nevoie de echipamente care să faciliteze transmiterea clară și interactivă a informațiilor, fie că utilizează un videowall, proiectoare multiple sau alte dispozitive de afișare pentru a prezenta conținutul studenților sau elevilor. Pornind de la inima rețelei – KVM-ul – aflați care sunt soluțiile oferite de ATEN pentru a răspunde acestor nevoi. Soluții educaționale inovatoare pentru săli de clasă și Aule Universitare În sălile mari și Aulele Universitare, calitatea semnalului video este esențială pentru a asigura o experiență vizuală de înaltă calitate pe un perete video sau pe diverse echipamente de afișare pentru o interactivitate sporită. Matricele video, cum ar fi ATEN VM3200, sunt ideale pentru gestionarea și distribuirea semnalelor video către multiple afișaje, asigurând flexibilitate și control total asupra conținutului prezentat. Iată care sunt soluții ATEN: Matricea video ATEN VM3200 : Această matrice permite conectarea a 32 de surse surse video la 32 de afișaje, oferind flexibilitate maximă, posibilitatea de a gestiona și comuta între diferite surse și ecrane, la o calitate superioară a semnalului video. Este ideală pentru configurări complexe, cum ar fi configurarea unui video wall în diferite moduri cu schimbarea prin apăsarea unui singur buton, sau utilizarea unei table interactive principale pentru lecții, cu proiectoare pentru referințe și exemple, și ecrane mobile pentru interactivitate suplimentară.

Extensorul video VE1821 : Folosind tehnologia proprie ATEN, acest extensor asigură o transmitere clară a semnalului video pe distanțe lungi, fără pierderi de calitate. Este perfect pentru a conecta surse de conținut aflate la distanță față de ecranele de afișare.

Extensorul VE801: Bazat pe standardul HDBaseT, acest extensor permite transmiterea semnalului HDMI pe distanțe de până la 70 de metri, păstrând calitatea originală a semnalului. Este o soluție versatilă și fiabilă pentru orice tip de spațiu educațional. Exemple de utilizare simplificată pentru săli de clasă Pentru sălile de clasă mai mici, soluțiile de comutare video simplificate sunt soluțiile potrivite pentru a facilita prezentările și colaborarea. Produsele ATEN, precum VP3520, VP1420 și VP1421, oferă funcționalități de comutare video care simplifică gestionarea conținutului. ATEN VP3520 : Acest comutator video oferă multiple intrări și ieșiri, permițând conectarea mai multor dispozitive și afișarea conținutului pe diverse ecrane. Este ideal pentru săli de clasă unde se utilizează diferite surse de conținut.

ATEN VP1420 și VP1421 : Aceste comutatoare video sunt soluții compacte și eficiente pentru gestionarea prezentărilor în săli de clasă mici. Ele permit conectarea ușoară a laptopurilor, camerelor video și altor echipamente de prezentare.

ATEN VP2021: Acest dispozitiv permite colaborarea eficientă în sălile de clasă, oferind multiple opțiuni de conectare și distribuire a conținutului, facilitând un mediu interactiv de învățare. Echipamentelor audio ATEN asigură transmiterea informațiilor multimedia Pe lângă echipamentele video, calitatea sunetului este esențială pentru o experiență educațională completă. ATEN oferă soluții audio profesionale, precum amplificatoarele de sunet și difuzoarele compatibile cu protocoalele ProAV, pentru a asigura claritatea și fidelitatea sunetului. Amplificatoare de sunet ATEN : Aceste echipamente asigură o amplificare clară și puternică a sunetului, fiind ideale pentru sălile mari și Aulele Universitare.

Difuzoare ATEN: Difuzoarele de înaltă calitate de la ATEN sunt proiectate pentru a oferi un sunet clar și puternic, esențial pentru orice tip de prezentare educațională. Concluzie Pentru a face față provocărilor prezentării conținutului educațional în diferite tipuri de săli, este esențială utilizarea echipamentelor de înaltă calitate. Produsele ATEN, precum matricea video VM3200, extensori VE1821 și VE801, comutatoare video VP3520, VP1420 și VP1421, și soluțiile audio profesionale, oferă soluții complete și eficiente pentru orice spațiu educațional. Aceste echipamente asigură o transmitere clară și fiabilă a semnalului video și audio, contribuind la crearea unui mediu educațional modern și interactiv.

