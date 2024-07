STIRI TECH Schneider Electric lansează cinci noi certificări în cadrul programului său de parteneri EcoXpert Ionut Razvan Share







Schneider Electric a anunțat că a lansat noi certificări industriale pentru centrele de date și infrastructura critică în cadrul programului său de parteneri EcoXpert™. Conceput pentru a ajuta partenerii de distribuție ai Schneider Electric să dobândească cunoștințele necesare în industrie și seturile de abilități esențiale, cu accent pe digitalizare pentru un viitor mai sustenabil, noile certificări din cadrul programului EcoXpert™ se concentrează pe susținerea partenerilor în a deveni consilieri de încredere în soluții de centre de date și infrastructură critică. Beneficiile trainingului EcoXpert™ certificat sunt multe și îi ajută pe partenerii Schneider Electric să câștige încrederea clienților printr-un nivel de expertiză superior, contribuind astfel la creșterea profitabilității și la dezvoltarea businessului lor. Aceste certificări de la Schneider Electric sunt recunoscute ca o marcă de încredere în mai multe industrii. Noua certificare Schneider Electric pentru centre de date și infrastructură critică din cadrul EcoXpert Partner Program se adresează partenerilor implicați în proiectarea și construirea centrelor de date, specialiști în răcire și alimentare, integrarea sistemelor și automatizarea proceselor, dar și altor tipuri de contractori, cum ar fi electricienii, mecanicii și furnizorii de servicii. „Programul de parteneri aflat în continua dezvoltare recunoaște eforturile în materie de educație din cadrul programului EcoXpert, iar lansarea de noi certificări adaptate pentru centrele de date și soluțiile de infrastructură critică reflectă angajamentul nostru față de comunitatea noastră de parteneri, subliniind în același timp responsabilitatea noastră pentru construirea unui viitor mai verde și mai sigur”, a spus Marc. Garner, Senior Vice President, divizia Secure Power, Schneider Electric, Europa. „Ne susținem partenerii prin extinderea programului nostru, prin includerea acestor certificări axate pe centrele de date și infrastructura critică și ne asigurăm că proiectele noastre educaționale se aliniază perfect cu principiile excelenței operaționale și bunei administrări în industria centrelor de date. Împreună cu partenerii noștri, nu transformăm pur și simplu centrele de date, ci ajutăm comunitatea mai largă să stabilească un etalon de excelență în furnizarea de servicii și cunoștințe pentru propriii clienți.” Actualitatea informațiilor incluse în programele de instruire a experților din centrele de date este esențială în acest domeniu. Instruirea regulată și perfecționarea permit partenerilor să rămână la curent cu cele mai recente progrese, punându-le la dispoziție instrumente noi în beneficiul propriilor clienți. Programul este conceput pentru a educa, sprijini și crea oportunități de colaborare. Noile beneficii, ca parte a acestui focus educațional asupra infrastructurii critice, au fost create pentru a răspunde cererii tot mai mari de training mai specializat și includ: Training online : o nouă cale de instruire axată pe PROIECTARE și CONSTRUIRE soluții de infrastructură critică, cum ar fi Power, Cooling, implementare software și soluții la cheie pentru centre de date.

Training online: o nouă cale de instruire axată pe PROIECTARE și CONSTRUIRE soluții de infrastructură critică, cum ar fi Power, Cooling, implementare software și soluții la cheie pentru centre de date.

Certificări: Furnizarea de certificate recunoscute în industrie ca dovadă a competenței pentru potențiali clienți și permite partenerilor să iasă mai bine în evidență și să se diferențieze pe piață.

Acces la ecosistemul cuprinzător al partenerilor: pentru ajutor și colaborare cu privire la implementarea noilor tehnologii în contexte prea complicate sau greu de gestionat individual

Acces la alte certificări: acces la alte certificări de competență Schneider Electric și specializări pe segmente, sporind oportunitatea de a acumula expertiză privind dezvoltarea de soluții digitale, eficiente și sustenabile pentru clienți.

Portal pentru parteneri: o experiență online personalizată care oferă acces 24/7 la tot conținutul, instrumentele, beneficiile și sesiunile de training.

Asistență tehnică înainte de vânzări: Program de asistență personalizat, implementat în țări pentru a garanta asistență tehnică înainte de vânzări (Nivelul 2 și 3) pentru a asigura nivelul corect de asistență pentru Data Center & Critical Infrastructure Master și Certified Partners.

Servicii de revânzare și performanță: Partenerii certificati EcoXpert Data Center și Critical Infrastructure sunt eligibili pentru Buy & Resell Services cu Programul ORP. Schneider Electric oferă clienților instruire flexibilă și rentabilă pentru multe produse și soluții. Cursurile sunt disponibile într-o varietate de tipuri, inclusiv instruire online, virtuală și la clasă. Explorați comunitățile de învățare Schneider Electric pentru orare și locații din apropiere. Partenerii se pot alătura programului de parteneriat EcoXpert™ aici.

