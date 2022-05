ASUS și-a anunțat strategia de afaceri pe segmentul Comercial

ASUS și-a anunțat strategia și obiectivele pentru segmentul comercial al pieței din regiunea EMEA, în cadrul ASUS Commercial Business Summit în Istanbul, Turcia.

Afacerile comerciale reprezintă o parte importantă a industriei de computere din întreaga lume, cu vânzări totale de 200 de milioane de unități în medie pe an. ASUS a confirmat începerea unui nou capitol din istoria companiei de peste 30 de ani, devenind un jucător pe segmentul comercial cu obiective solide, concurând pentru a oferi cele mai bune produse și soluții comerciale în fiecare clasă de echipamente.

După doi ani de pregătiri și lansări de succes pe anumite piețe, divizia ASUS Business este pregătită să livreze în 2022 o gamă completă de produse lansate în peste 40 de țări din regiunea EMEA.

ASUS ia în considerare valorile cheie la care țin antreprenorii și proprietarii de afaceri pentru a consolida portofoliul comercial al anului 2022 cu produse de încredere, profesionale și construite pentru eficiență, cum ar fi seria de laptopuri business ExpertBook.



Alături de o strategie puternică de dezvoltare a produselor și serviciilor, ASUS Business își propune să integreze activitățile de marketing cu cele de vânzări, concentrându-se pe vizibilitatea mărcii, leadership-ul de opinie, implicarea partenerilor și generarea de lead-uri. Campania ASUS Expert este pregătită să demareze în cursul anului 2022, oferind un instrument semnificativ pentru a-i ajuta pe partenerii noștri să își dezvolte afacerile pe piața SMB.

ASUS a aplicat strategii legate de sustenabilitate de multă vreme, de la începutul anilor 2000. Compania a introdus primul laptop neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon încă din 2009. În 2016, sediul ASUS a devenit primul din lume care a primit validarea Zero Waste to Landfill (Zero deșeuri la groapa de gunoi). În 2019, ASUS a fost prima companie din lume care a obținut un certificat de achiziții sustenabile ISO 20400. În 2021, am intrat într-o eră a transformării digitale pentru a optimiza procesele de management și procesul decizional, cu obiectivul clar ca, până în 2025, toate produsele cheie să atingă niveluri de eficiență energetică mai bune cu 30% comparativ cu standardul Energy Star. În privința acțiunilor pentru climă, ASUS și-a stabilit obiectivul de a utiliza 100% energie regenerabilă în centrele operaționale globale până în 2035.