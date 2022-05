ASUS Republic of Gamers lansează multiple laptopuri de gaming în cadrul evenimentului virtual For Those Who Dare: Boundless

ASUS Republic of Gamers (ROG) a anunțat mai multe produse de gaming în cadrul evenimentului virtual For Those Who Dare: Boundless.

Noutățile includ două laptopuri de gaming de înaltă performanță ROG Strix și ROG Flow, o serie de noi genți și articole de îmbrăcăminte ROG Slash, inițiativa Team ROG și un joc independent de tip parkour first-person pentru ROG Citadel XV. ROG are ca obiectiv să le ofere gamerilor cea mai bună tehnologie, produse și experiențe posibile, iar evenimentul For Those Who Dare: Boundless duce mai departe acest angajament.

Noul ROG Strix SCAR 17 Special Edition găzduiește cel mai nou hardware și soluții de răcire de ultimă generație pentru a furniza experiențe de gaming de top. O cameră cu vapori personalizată, combinată cu metalul lichid Conductonaut Extreme exclusiv ROG aplicat atât pe procesor, cât și pe placa video, permite ca SCAR 17 SE să împingă performanțele hardware-ului și mai sus. Cu un TDP maxim al procesorului de 65W și cu un TGP maxim al plăcii video de 175W cu Dynamic Boost, SCAR 17 SE are puterea necesară să ruleze fără efort cele mai avansate jocuri la o rată de reîmprospătare ridicată.

SCAR 17 SE domină clasa de gaming cu o suită cuprinzătoare de componente high-end, asigurându-se că jucătorii nu vor întâmpina niciodată un blocaj. Oferind opțiuni de panouri FHD 360 Hz sau QHD 240 Hz, ambele cu timpi de răspuns de numai 3 ms, SCAR 17 SE oferă o claritate cristalină a mișcărilor, indiferent de rezoluție. Cu până la 64 GB de memorie RAM DDR5 la 4800 MHz și până la 64 GB de memorie PCIe® Gen 4 într-o matrice RAID 0, acest „monstru” al gamingului lasă în urmă timpii de încărcare. De asemenea, dispozitivul are o estetică cyberpunk distinctivă, cu cerneală invizibilă, prima de acest fel aplicată direct pe șasiul metalic. În condiții normale de iluminare, această substanță are o textură metalică mată, dar cu o lanternă UV, cerneala apare verde și albastră și oferă indicii în joc pentru SCAR Runner.

Noul ROG Flow X16 este un laptop convertibil subțire și ușor, cu ecran de 16 inchi, alimentat de un procesor AMD Ryzen™ 9 6900HS și de un GPU pentru laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti, cu suport pentru stațiile video externe XG Mobile, cântărind doar 2,1 kg. Flow X16 dispune, de asemenea, de ecranul flagship ROG Nebula HDR Display, un panou mini LED QHD/165Hz, cu o luminozitate maximă de 1100 de niți și un gamut DCI-P3 de 100%. ROG nu a sacrificat capacitatea de utilizare și upgrade pentru a obține acest format subțire și ușor. Componentele premium sunt completate de tehnologia Frost Force și de radiatorul Pulsar Heatsink, cu trei ventilatoare și un radiator de înaltă densitate pentru a menține performanța ridicată și temperaturile scăzute.

Inspirate de stilul cyberpunk și de codul de la baza universului virtual ROG, aceste produse oferă opțiuni de genți și îmbrăcăminte, fiind construite din materiale premium și concepute în spiritul culturii de gaming. ROG Slash se definește, de asemenea, prin aspectul polivalent și calitatea durabilă. Având curele reglabile, compartimente multiple și materiale TPU hidrofuge, geanta Crossbody Bag, rucsacul Hip Bag și husa protectoare pentru laptop sunt gata să securizeze elementele esențiale ale vieții de zi cu zi, în timp ce noile Cobra Buckle Cap și Bucket Hat oferă un stil deosebit și protecție împotriva intemperiilor.