Ca urmare a mandatului primit din partea Prim-Ministrului României, ANCOM va analiza și promova activ revizuirea reglementărilor internaționale curente referitoare la limitele EPFD în grupurile de lucru ale forurilor internaționale de decizie. Modificarea acestor limite va permite utilizarea mai eficientă a spectrului radio și va deschide calea pentru dezvoltarea noilor tehnologii și servicii de comunicații prin satelit pentru toate companiile din lume care oferă astfel de servicii (SpaceX, Eutelsat/OneWeb, Amazon etc.). La ultima Conferința Mondială a Radiocomunicațiilor (WRC-23), s-a subliniat faptul că limitele de densitate agregată a fluxului de putere echivalentă (EPFD) au fost elaborate și convenite în urmă cu 25 de ani și că sistemele NGSO, care funcționează în anumite benzi de frecvențe, sunt restricționate să îndeplinească aceste limite pentru a se asigura că nu provoacă interferențe prejudiciabile rețelelor GSO. În acest cadru, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) a fost mandatată să efectueze studii tehnice privind posibilitatea modificării limitelor EPFD și să prezinte rezultatele peste 4 ani, în cadrul următoarei conferințe WRC, fără implicații în zona de reglementare. În urma testului desfășurat în România de către compania americană SpaceX, care va prezenta concluziile sale în cadrul reuniunilor UIT la nivel international, ANCOM va susține activ, prin contribuția sa, procesul de actualizare a reglementărilor privind utilizarea eficientă și sigură a spectrului radio pentru comunicațiile prin satelit. Acest test-pilot a reprezentat o premieră pentru România și pentru întreaga lume și un exemplu de colaborare eficientă între autoritate și industrie. Testul a demonstrat că sistemele moderne de comunicații prin satelit pot coexista cu infrastructura existentă, facilitând astfel dezvoltarea de noi servicii atât în România, cât și la nivel internațional. Toate aceste măsuri vor încuraja dezvoltarea accelerată a acestor tehnologii, cu beneficii pentru cetățeni și pentru industrie: Internet accesibil: zonele rurale vor beneficia de conexiuni de internet prin satelit mai rapide.

Egalitate digitală: decalajul urban-rural se va reduce, îmbunătățind calitatea vieții cetățenilor.

Neutralitate: decizia sprijină toți operatorii NGSO, atrăgând investiții variate.

Comunicații neîntrerupte în cazul situațiilor de urgență.

Tags: