Google: NotebookLM si rezumatele audio, disponibile in română

notebooklm.google.com . NotebookLM de la Google, instrumentul care folosește Gemini AI pentru facilitarea înțelegerii rapide a documentelor complexe, este disponibil în limba română, începând de astăzi. În plus, funcționalitatea de rezumate audio este disponibilă și ea în limba română, accesibilă direct din platforma NotebookLM. Acest instrument permite crearea de conversații de tip podcast, cu ajutorul AI-ului, plecând de la materialele sursă indicate de utilizator. NotebookLM și rezumatele audio sunt accesibile gratuit la NotebookLM reprezintă o soluție avansată ce integrează inteligența artificială pentru a optimiza procesul de lucru cu informații diverse. Prin simpla încărcare a documentelor relevante, indiferent de formatul acestora (e.g., fișiere PDF, articole online), NotebookLM efectuează o analiză detaliată a conținutului. Ulterior, utilizatorii pot adresa întrebări specifice, obține sinteze concise și chiar genera perspective inovatoare, fundamentate pe informațiile procesate. În esență, NotebookLM se constituie într-un asistent personal dedicat activităților de cercetare și analiză, permițând extragerea eficientă a informațiilor esențiale din volume considerabile de text, printr-o interfață intuitivă și un flux de lucru accelerat. blogul Google . Mai multe detalii în anunțul de pe

