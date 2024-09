STIRI realme colaborează cu Google pentru mai multe funcții AI Ionut Razvan Share







realme, brandul de smartphone-uri cu cea mai rapidă creștere din lume, anunță disponibilitatea funcției AI Magic Compose de la Google. Disponibilă pe seria realme GT 6, aceasta marchează primul smartphone realme care va fi actualizat cu șase funcții AI în această lună, consolidând seria GT 6 ca “AI Flagship Killer”. Acest lucru consolidează și mai mult angajamentul realme de a oferi tehnologie de ultimă oră adaptată pentru utilizatorii tineri din întreaga lume. Magic Compose: Revoluționați experiența mesageriei cu ajutorul creativității bazate pe AI Funcția Magic Compose din Mesaje pentru realme GT 6 valorifică puterea AI pentru a ajuta utilizatorii să creeze mesaje mai atractive și mai personalizate. Aceasta oferă sugestii stilistice, permițându-vă să vă ajustați tonul – fie formal, casual, jucăuș sau grijuliu. Fie că începeți o conversație nouă sau răspundeți la un mesaj, Magic Compose vă îmbunătățește comunicarea cu răspunsuri creative și personalizate. În plus, sugestiile sale automate rapide vă economisesc timp, menținând conversațiile naturale și expresive. Funcția este disponibilă în engleză, spaniolă, franceză, germană, italiană și coreeană. realme GT 6 – șase funcții AI revoluționare Prima funcție AI Ultra Clarity din lume – folosește modele AI avansate pentru a îmbunătăți semnificativ rezoluția și claritatea imaginilor.

AI Eraser 2.0 – o funcție care permite utilizatorilor să-și curețe fotografiile fără efort. Printr-o selecție manuală simplă sau cu ajutorul unui buton de recunoaștere automată, elementele nedorite, cum ar fi trecătorii sau alte obiecte, sunt eliminate cu ușurință. În plus, fundalul este completat inteligent pentru a reda perfect imaginea. Această funcționalitate garantează că și fotografiile care par compromise pot fi restaurate și îmbunătățite.

AI Smart Summary – acționează ca un asistent personal prin rezumarea punctelor cheie din orice înregistrare sau discuție.

AI Smart Loop: recunoaște conținutul ecranului pentru a prezice intenția utilizatorului, oferind recomandări precise și acces cu un singur click la funcțiile utilizate frecvent.

Primul mod AI Night Vision din industrie: Cel mai bun companion pentru capturarea videoclipurilor în condiții de lumină extrem de scăzută, chiar și în baruri sau cluburi.

Magic Compose realme este încântată să anunțe lansarea de îmbunătățiri AI pentru GT 6T, inclusiv AI Eraser 2.0, AI Smart Summary și AI Smart Loop. Aceste caracteristici de ultimă oră continuă promisiunea realme de a oferi experiențe premium bazate pe AI pentru tinerii utilizatori din întreaga lume

