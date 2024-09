STIRI Costurile atacurilor cibernetice: cum vă poate afecta businessul o breșă de securitate Ionut Razvan Share







În lumea interconectată de astăzi, atacurile cibernetice sunt mai frecvente și mai periculoase ca oricând. Companiile, indiferent de dimensiune sau industrie, sunt ținte principale pentru infractorii cibernetici. Aceste atacuri pot provoca daune pe scară largă și pot crea consecințe de lungă durată. În acest articol, Kaspersky analizează impactul atacurilor cibernetice asupra businessurilor și dezvăluie principalele pierderi pe care le poate suferi o companie neprotejată. Când luăm în considerare impactul atacurilor cibernetice asupra businessurilor, primul lucru la care ne uităm sunt pierderile financiare. Un exemplu de incident cu pierderi financiare uriașe este atacul asupra Johnson Controls, un jucător major în sectorul tehnologiei construcțiilor, care s-a confruntat cu un incident semnificativ de tip ransomware comis de grupul de hacking Dark Angels. Atacatorii au susținut că au furat 27 de terabytes de date sensibile și au cerut o răscumpărare de 51 de milioane de dolari. Această breșă a dus la întreruperi grave ale sistemelor companiei și a costat peste 27 de milioane de dolari în daune. Atacul a afectat operațiunile Johnson Controls, inclusiv sistemele sale de facturare, ducând la creșterea cheltuielilor de recuperare. Fiind o companie cu prezență globală, breșa a afectat semnificativ relațiile și operațiunile sale de business. Mai jos, Kaspersky explorează câteva moduri cheie în care un atac cibernetic vă poate afecta businessul. Pierderi financiare Atacurile cibernetice duc adesea la pierderi financiare directe. Atacurile ransomware, în care hackerii cer sume de bani pentru a restabili accesul la date sau fură direct fonduri, sunt un exemplu clar. Dar acesta este doar începutul, deoarece există numeroase alte consecințe care pot duce la pierderi financiare indirecte considerabile. Acestea pot depăși cu ușurință ceea ce a pierdut compania ca rezultat imediat al incidentului. Perturbare operațională Atacurile cibernetice vă pot opri operațiunile. Multe companii depind de infrastructura lor digitală pentru activitățile de zi cu zi. Dacă sistemele sunt compromise, productivitatea scade. În cazuri grave, operațiunile întregi pot fi întrerupte timp de zile sau chiar săptămâni, ducând la pierderi de venituri, scăderea calității serviciilor și clienți și parteneri dezamăgiți – un impact suplimentar asupra reputației companiei. Costuri indirecte pe termen lung Chiar și după consecințele imediate ale unui atac cibernetic, companiile se confruntă adesea cu un impact financiar pe termen lung. Restaurarea sistemelor, îmbunătățirea infrastructurii de securitate cibernetică și gestionarea consecințelor indirecte sunt doar câteva dintre costurile remanente. În plus, refacerea relațiilor deteriorate cu clienții poate dura luni sau ani. Daune reputaționale Încrederea pe care o acordă clienții companiilor este neprețuită. Dacă datele clienților sunt furate într-o breșă de securitate, aceasta poate afecta grav reputația businessului. Această pierdere a încrederii poate duce la plecarea clienților și la o scădere pe termen lung a afacerilor. În unele cazuri, un singur incident este suficient pentru a distruge complet imaginea publică a unei companii. Probleme legale și de conformitate Cu reglementări privind protecția datelor, cum ar fi GDPR în Europa sau HIPAA în SUA, o pierdere de date poate duce la amenzi mari. Protejarea insuficientă a datelor sensibile ale clienților sau angajaților poate duce la penalități și procese. În plus, companiile care sunt victime ale breșelor de securitate se confruntă adesea cu bătălii juridice îndelungate, care sporesc presiunea financiară și reputațională. Pierderi în domeniul proprietății intelectuale Pentru multe companii, proprietatea intelectuală (IP) este printre cele mai valoroase active ale acestora. Atacurile cibernetice care vizează IP pot fura modele de produse, strategii de marketing și informații specifice. Acest lucru este deosebit de dăunător în industriile competitive, cum ar fi cele de tehnologie sau farmaceutice, unde furtul IP poate anula avantajul pe care o companie și l-a construit în ani de zile. Mai jos, Kaspersky oferă câteva recomandări pentru a vă ajuta businessul să rămână protejat în fața amenințărilor cibernetice: Pentru a proteja compania împotriva unei game largi de amenințări, utilizați soluții din linia de produse Kaspersky Next care oferă protecție în timp real, vizibilitate a amenințărilor și capabilitățile de investigare și răspuns ale EDR și XDR pentru organizațiile de orice dimensiune și industrie.

Dacă compania dumneavoastră nu are un department dedicat de securitate IT și are doar administratori IT generaliști, cărora ar putea să le lipsească abilitățile de specialitate necesare pentru soluții de detectare și răspuns la nivel de expert, luați în considerare abonarea la un serviciu gestionat, cum ar fi Kaspersky MDR. Acest lucru vă poate spori instantaneu capacitățile de securitate cu un ordin de mărime, permițându-vă în același timp să vă concentrați pe construirea expertizei interne.

Păstrați întotdeauna software-ul actualizat pe toate dispozitivele pe care le utilizați pentru a preveni infiltrarea atacatorilor în rețeaua dumneavoastră prin exploatarea vulnerabilităților, asigurându-vă în același timp că nivelul endpoint este protejat cu tehnologia Exploit Prevention.

Instalați patch-uri pentru noile vulnerabilități cât mai curând posibil. Odată descărcate, actorii amenințărilor nu mai pot abuza de vulnerabilități. Linia de produse Kaspersky Next oferă atât Vulnerability & Patch, management și Exploit Prevention.

Configurați copii de rezervă offline pe care intrușii nu le pot modifica. Asigurați-vă că le puteți accesa rapid în caz de urgență, atunci când este necesar.

Pentru protecția businessurilor foarte mici, utilizați soluții menite să vă ajute să vă gestionați securitatea cibernetică chiar și fără a avea un administrator IT la bord. Kaspersky Small Office Security vă oferă securitate fără intervenții datorită protecției „install and forget” și economisește bugetul care este esențial, în special în etapele incipiente ale dezvoltării afacerii.

Transformați forța de muncă într-un strat suplimentar de protecție împotriva atacurilor cibernetice legate de oameni cu Kaspersky Automated Security Awareness Platform, o soluție care insuflă un comportament sigur pe internet și include un exercițiu de atac simulat de phishing, astfel încât angajații să știe cum să recunoască e-mailurile de phishing și alte atracții create online.

Folosirea Kaspersky Professional Services optimizează volumul de lucru al departamentului dumneavoastră IT, care este greu încercat. Experții Kaspersky evaluează starea actuală a securității IT, apoi implementează și configurează software-ul Kaspersky rapid și corect pentru a asigura o performanță continuă, fără probleme. Și Kaspersky Premium Support facilitează rezolvarea mai rapidă a incidentelor tehnice, cu impact minim asupra proceselor de afaceri.

Abordați protecția datelor companiei cu grijă și luați în considerare opțiuni de backup. Utilizați soluții de securitate cibernetică cu setări care limitează utilizarea aplicațiilor, site-urilor web și echipamentelor periferice nesolicitate. Acest lucru reduce semnificativ riscul de infectare, chiar și în cazurile în care angajații folosesc shadow IT sau fac greșeli din cauza lipsei de bune practici de siguranță cibernetică.

Tags:

Previous Article realme colaborează cu Google pentru mai multe funcții AI