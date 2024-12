FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI ANCOM a aprobat condițiile și tarifele de acces la canalizația subterană pentru rețele publice de comunicații electronice din municipiul Galați Ionut Razvan Share







ANCOM a comunicat Primăriei Municipiului Galați decizia prin care au fost aprobate condițiile tehnice și economice pentru accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică (canalizația subterană) realizată de către municipalitate pentru rețelele publice de comunicații electronice. Prin Decizia ANCOM nr. 759/2024 au fost aprobate tarifele și celelalte condiții de acces incluse în regulamentul de acces, precum și în modelul contractului şi al cererii de acces la canalizația subterană a municipiului Galați. Condițiile tehnice și economice de acces la infrastructura municipiului Galați Canalizația subterană destinată instalării rețelelor publice de comunicații electronice din municipiul Galați este realizată atât din fonduri proprii ale municipalității, cât și din fonduri europene. Primăria Municipiului Galați acordă tuturor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice aceleași condiții de acces și utilizare a infrastructurii subterane. Accesul se acordă la solicitarea furnizorilor, în urma unei analize și a planificării modului de ocupare a spațiului disponibil, urmărindu-se utilizarea optimă și judicioasă a spațiului din canalizație. În măsura în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea accesului în infrastructura subterană, Primăria încheie cu furnizorii contracte de acces prin care se stabilesc condițiile, urmând ca instalarea rețelelor să se facă sub supravegherea reprezentanților autorității publice locale sau a operatorului serviciului de iluminat public. Tarife Tarifele propuse de Primăria Municipiului Galați, stabilite astfel încât să încurajeze investițiile eficiente în infrastructura necesară pentru acces la internet în bandă largă, sunt: 1,41 lei/ml/an pentru serviciul de închiriere spațiu în canalizația de transport în vederea instalării prin tehnologii de instalare corespunzătoare a unui cablu de fibră optică sau de cupru. Pentru diametrul exterior mai mare de 14 mm al cablului/tubetei instalate, tariful va fi obținut prin aplicarea unui coeficient de creștere calculat ca raport între diametrul exterior al cablului/tubetei (exprimat în mm) și 14 mm;

2,03 lei/ml/an pentru serviciul de închiriere spațiu în canalizația de distribuție în vederea instalării prin tehnologii de instalare corespunzătoare a unui cablu de fibră optică sau de cupru. Pentru diametrul exterior mai mare de 10 mm al cablului/tubetei instalate, tariful va fi obținut prin aplicarea unui coeficient de creștere calculat ca raport între diametrul exterior al cablului/tubetei (exprimat în mm) și 10 mm. Tarifele se aplică în funcție de lungimea reală a cablurilor și/sau tubetelor care fac obiectul accesului, nu includ TVA și vor fi indexate anual cu rata inflației. Obligațiile municipalității Galați Municipalitatea are obligația să publice, pe pagina de internet proprie, toate informațiile esențiale despre infrastructura fizică subterană de comunicații electronice (amplasarea, disponibilitatea spațiului în canalizație) și să actualizeze aceste informații ori de câte ori este nevoie. Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective și temeinic justificate, iar motivele care au determinat respingerea cererii se vor comunica în scris solicitantului. Autoritatea locală nu poate înceta furnizarea serviciilor de acces la infrastructura fizică decât în situații temeinic justificate, cum ar fi cele cauzate de încălcarea gravă de către furnizorul de rețele publice de comunicații electronice a unora dintre obligațiile care îi incumbă potrivit contractului de acces. Decizia ANCOM nr. 759/2024 privind aprobarea condițiilor tehnice și economice de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele publice de comunicații electronice în municipiul Galați este disponibilă pe pagina de internet a ANCOM, aici.

