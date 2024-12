AI. NEWS FEATURED STIRI Devhd: Adoptarea inteligenței artificiale (AI) devine o prioritate strategică pentru companiile din Europa, inclusiv din România Ionut Razvan Share







Organizațiile din Europa Centrală și de Est (CEE), inclusiv companiile din România, recunosc potențialul tehnologiilor AI și GenAI în creșterea productivității și valorificarea competențelor interne și sunt dispuse să investească în acestea în următorii ani – este concluzia evenimentului „Transform your Business with Actionable AI”, organizat recent de Devhd, ServiceNow Premier Partner. Evenimentul, care a avut loc pe 21 noiembrie în București, a prezentat modul in care AI revoluționează automatizarea proceselor de business în organizații prin intermediul platformei ServiceNow, analizând impactul AI în soluții precum IT Service Management, Customer Service Management și HR Service Delivery. Un studiu IDC estimează că adoptarea inteligenței artificiale va genera un impact economic global de 19,9 trilioane de dolari și va contribui cu 3,5% la PIB-ul mondial până în 2030. AI va influența locurile de muncă la nivel global, impactând mai multe industrii. Aproape 98% dintre liderii de afaceri consideră AI o prioritate pentru organizațiile lor. Un alt studiu, realizat de Implement Consulting Group, la solicitarea Google, evidențiază impactul semnificativ al AI generative în Europa Centrală și de Est. Astfel, 45% dintre companiile din CEE se așteaptă la o creștere importantă a productivității în următorii cinci ani datorită AI generative. Sectorul productiv din CEE este considerat o zonă de interes major, cu potențial ridicat pentru implementarea acestor tehnologii. Ce beneficii concrete au companiile care investesc în solutiile AI de la ServiceNow? Eficientizează accesul la date și economisesc timp. AI Search, spre exemplu, permite echipelor să acceseze instantaneu informații esențiale disponibile în infrastructura companiei, economisind timp și crescând eficiența. Cu AI Search, o companie globală de servicii și-a redus timpul mediu de căutare a informațiilor cu 40%, permițând echipelor să se concentreze pe activitățile strategice. Reduc sarcinile repetitive și îmbunătățesc satisfacția clienților. Reputata organizație internațională Coursera și-a redus numărul de incidente escaladate cu 30% și a crescut satisfacția angajaților la peste 95% datorită capabilităților GenAI. Astfel, echipele s-au putut concentra pe activități cu valoare adăugată. Gestionează incidentele mult mai eficient, eliminând multe dintre blocaje Now Assist, spre exemplu, permite reducerea incidentelor repetitive gestionate manual, oferind o rezolvare a acestora mai rapidă și mai eficientă. Un mare furnizor de asigurări de pe piața americană, USI, a redus timpul mediu de soluționare a incidentelor cu 18% prin automatizarea procesului de triere. Automatizează și standardizează livrarea serviciilor Soluțiile GenAI pot sprijini companiile să standardizeze și să automatizeze procesele, oferind economii de timp și imbunatatirea experientei utilizatorilor. Teleperformance, lider global în suportul clienților, a implementat Predictive Intelligence și Process Mining pentru a standardiza procesele și a elimina pașii redundanți, reducând timpii de soluționare cu 25% și crescând eficiența proceselor critice. Automatizează și cresc productivitatea echipelor IT GenAI poate transforma fluxurile de lucru de management al serviciilor, oferind acces instantaneu la unelte de dezvoltare software si fluxuri de lucru pentru fiecare departament. După implementarea GenAI pe platforma ServiceNow, o organizație din domeniul IT a înregistrat o creștere de 22% în productivitatea programatorilor și o reducere de 18% a timpului de escaladare a incidentelor. Revoluționează serviciilor de suport clienți Soluții GenAI pot eficientiza și scala asistența pentru clienți, dând voie echipelor să se concentreze pe probleme cu impact ridicat. Tot Teleperformance a atins o rată de satisfacție a clienților de 99%, în creștere de la 80%, prin utilizarea capabilităților GenAI în automatizarea asistenței pentru clienți. Automatizarea sumarizării incidentelor și generarea automată a notelor de soluționare au economisit între 15 și 25 de minute pentru fiecare incident major. Îmbunătățesc productivitatea cu ajutorul Predictive Intelligence Predictive Intelligence, spre exemplu, poate ajuta echipa să identifice rapid tipare și să anticipeze incidentele, asigurând o gestionare proactivă și eficientă a acestora. În cazul unei organizații internaționale din domeniul serviciilor digitale 35% din timpul dedicat analizelor a fost economisit permițând astfel luarea mai rapidă a unor decizii.

