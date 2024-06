STIRI TECH Zyxel Networks lansează un router all-in-one cu securitate cibernetică completă Ionut Razvan Share







Zyxel Networks, lider în furnizarea de soluții de rețea cloud securizate și bazate pe inteligență artificială, a anunțat lansarea USG LITE 60AX -un router de securitate AX6000 WiFi 6 – un dispozitiv gateway de securitate unificat, all-in-one, conceput pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), telelucrători și furnizori de servicii gestionate (MSP). Oferind protecție fără compromisuri, fără abonament împotriva amenințărilor online, conectivitate WiFi rapidă și gestionare în cloud fără efort, USG LITE 60AX stabilește, de asemenea, un standard de vârf în industrie în ceea ce privește respectarea mediului, cu o carcasă care este realizată în proporție de 95% din plastic reciclat după consum (PCR). Acest lucru asigură o reducere de 81% a emisiilor de CO 2 în comparație cu plasticul ABS. Zyxel Networks a folosit, de asemenea, cerneluri pe bază de soia, 100% fără halogeni, în toate ambalajele și, cu o reducere cu 40% a volumului de ambalaj utilizat, expedierea este facilitată, ceea ce înseamnă mai puține deșeuri și sprijinirea întreprinderilor în atingerea obiectivelor lor de sustenabilitate. “USG LITE 60AX este dispozitivul de securitate complet ideal pentru întreprinderile mici, telelucrătorii profesioniști și firmele MSP care caută o protecție completă excelentă, performanțe WiFi excelente și o valoare excepțională”, a declarat Ken Tsai, vicepreședinte al Zyxel Networks’ Gateway Strategic Business Unit. “Cu acreditările sale ecologice puternice, protecția cibernetică încorporată și fără abonament și gestionarea ușoară prin intermediul platformei noastre cloud Nebula, oferă tot ceea ce este necesar pentru ca rețelele de birou sau de acasă să funcționeze fără probleme, în siguranță și în mod eficient din punct de vedere al costurilor.” USG LITE 60AX se alătură unei game extinse de peste 100 de dispozitive Zyxel Networks care pot fi acum monitorizate și gestionate prin intermediul Nebula – platforma de gestionare în cloud a Zyxel Networks. Aceasta permite MSP-urilor și clienților să gestioneze mai multe rețele și dispozitive de la distanță prin intermediul unei console centrale, care poate fi accesată de pe orice desktop sau dispozitiv mobil. Nebula vine cu mai multe funcții care permit economisirea timpului și utilizează inteligența artificială (AI) și tehnologia de învățare automată (ML) pentru a îmbunătăți continuu protecția tuturor dispozitivelor conectate, menținând rețelele lor în siguranță și facilitând depanarea. USG LITE 60AX este cea mai recentă adăugire la familia în creștere de dispozitive cu Nebula de la Zyxel Networks, care lucrează împreună pentru a oferi protecție și performanță complete, cu o utilizare și o accesibilitate fără egal. Securitate fără abonament USG LITE 60AX oferă liniște sufletească întreprinderilor mici datorită capacităților sale de gestionare a amenințărilor, fără abonament. Această ofertă îprotejează organizațiile împotriva amenințărilor cibernetice comune, cum ar fi ransomware și malware, precum și împotriva altor intruziuni. De asemenea, administratorii de rețea pot configura cu ușurință VPN-uri, aplicații de patrulare, implementa VLAN-uri și pot obține informații complete despre amenințări prin intermediul unui tablou de bord grafic de securitate pe Nebula. Dispozitivul oferă un debit de până la 2Gbps chiar și atunci când sunt activate funcțiile avansate de gestionare a amenințărilor și aplicațiilor. Deblocarea performanțelor ridicate Procesorul quad-core pe 64 de biți și porturile WAN și LAN 2.5G duale ale USG LITE 60AX asigură o putere de calcul suficientă și o capacitate de lățime de bandă de mai mulți gigacalorii pentru întreprinderi, fără a limita performanța. Echipat cu WiFi 6 AX6000, acesta oferă o viteză WiFi de până la 6 Gbps, cu suport pentru canale de 160 MHz. Suportul tehnologiei exclusive Smart Mesh de la Zyxel Networks permite utilizatorilor să conecteze fără probleme USG LITE 60AX cu puncte de acces compatibile Nebula pentru a extinde acoperirea wireless, eliminând în același timp cablarea complexă. Gestionarea fără efort a cloud-ului Proiectat și construit încă de la început pentru a fi gestionat prin intermediul cloud-ului, USG LITE 60AX poate fi monitorizat prin intermediul platformei cloud Nebula de la Zyxel Networks, alături de peste 100 de tipuri de dispozitive de rețea. Astfel, utilizatorii beneficiază de un management și o configurare centralizată. Actualizările recente ale Nebula includ suportul pentru stivuire în cloud pentru switch-urile XGS2220, tranziții de configurare mai ușoare și o nouă funcție de creare de site-uri în bloc pentru MSP. USG LITE 60AX va fi disponibil pentru achiziționare online, inclusiv în magazinul Zyxel, și offline începând cu luna iunie 2024.

Tags: