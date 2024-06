AI. NEWS STIRI Studiu BCG: Inteligența artificială ar putea aduce progrese majore în crearea de medicamente Ionut Razvan Share







Boston Consulting Group (BCG) a publicat recent un studiu în revista de specialitate “Drug Discovery Today”, în care afirmă că moleculele candidate pentru medicamente „descoperite sau proiectate” prin intermediul Inteligenței Artificiale (IA) sunt semnificativ mai reușite în fazele timpurii ale experimentelor decât media industriei de până acum. Cu alte cuvinte, moleculele descoperite cu ajutorul IA ar putea impulsiona producătorii de medicamente și ar putea duce la crearea mai multor medicamente de succes decât până acum. IA ar putea dubla eficacitatea cercetării și dezvoltării farmaceutice În ultimii cinci ani, numeroase medicamente și vaccinuri au fost descoperite cu ajutorul IA. Pentru a avea o imagine clară a succesului moleculelor descoperite datorită IA în studiile clinice, BCG a realizat un studiu unic, examinând procesele clinice a peste 100 de companii de biotehnologie bazate pe IA. S-a constatat că moleculele descoperite cu ajutorul IA au avut un succes de 80-90% în studiile clinice de fază I, ceea ce reprezintă un procent semnificativ mai mare decât media industriei de 40-65%. Aceste molecule au avansat în studiile clinice de fază II, unde au înregistrat o rată de succes de 40%. Deși această rată corespunde mediei industriei, datorită bazei de selecție mai mari BCG susține că eficacitatea cercetării și dezvoltării farmaceutice ar putea chiar să se dubleze cu ajutorul IA, ceea ce ar însemna că mai multe molecule ar ajunge să fie medicamente de succes. Rezultatele au demonstrat, de asemenea, că IA este excelentă pentru proiectarea sau descoperirea de molecule cu potențial farmaceutic, precum și pentru reducerea costurilor și duratei descoperirii. IA poate reduce timpul și costurile Descoperirea medicamentelor este în mod tradițional un proces lung și costisitor, dar și foarte incert. În ciuda celor mai noi tehnologii experimentale, descoperirea moleculelor de mici dimensiuni durează în general 4-6 ani, în timp ce în cazul vaccinurilor poate fi mai scurt, însă procesul este complex și nu lipsit de riscuri. Tehnologiile IA sunt promițătoare deoarece ar putea revoluționa modul de descoperire a medicamentelor, efectuând numeroși pași consumatori de timp, repetitivi și costisitori prin simulare computerizată, reducând astfel costurile descoperirii. Analiza a constatat că numărul moleculelor descoperite de IA a crescut exponențial în ultimul deceniu, în special în domeniul terapiilor oncologice. Studiul BCG subliniază că IA nu doar reduce costurile descoperirii de medicamente, ci și costurile fazelor experimentale, crescând succesul acestora. Aceasta este tendința industrială care se desfășoară chiar acum, afirmă BCG, menționând că au analizat doar succesul moleculelor companiilor biotehnologice bazate pe IA. Cauzele succesului și perspectivele Succesul ridicat al moleculelor descoperite de IA în studiile clinice de fază I poate avea mai multe cauze. Un posibil motiv, conform analizei BCG, este că algoritmii IA urmează ținte biologice și căi bine stabilite, dar probabil că nu este vorba doar despre asta. În plus, algoritmii IA sunt capabili să ajusteze și să optimizeze eficient secvențele moleculare și să vizeze noi ținte biologice. De asemenea, pot proiecta sau selecta noi molecule candidate pentru medicamente, care au șanse mai mici să eșueze în studiile clinice de fază I. Cercetarea BCG prevede că tehnicile IA ar putea îmbunătăți în continuare performanțele clinice, în special în studiile de fază II și III. Succesul moleculelor descoperite de IA în studiile clinice ar putea avea un impact semnificativ asupra eficacității cercetării și dezvoltării farmaceutice. Dacă ratele de succes ale moleculelor descoperite cu ajutorul IA se mențin și în viitor, atunci rata totală de succes prin fazele de cercetare clinică ar putea crește de la 5-10% la 9-18%, ceea ce ar însemna aproape dublarea productivității industriei. Acest lucru ar permite companiilor să obțină aceleași rezultate cu mai puține resurse și costuri sau să crească numărul de noi medicamente utilizând aceleași resurse. Promisiunea IA în descoperirea de medicamente este de a asigura mai rapid, mai bine și mai ieftin medicamente inovatoare pentru pacienți.

